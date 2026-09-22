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Российский "Русал" ищет покупателей на свои активы на Ямайке и Гаяне

"Русал"
Российский "Русал" ищет покупателей на свои активы на Ямайке и Гаяне

Крупнейший производитель алюминия в России "Русал" планирует продать свои предприятия на Ямайке и Гаяне. Компания уже ищет потенциальных покупателей, потому что решила сосредоточиться на других регионах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Переговоры пока на ранней стадии, потому соглашения может и не быть. В самом "Русале" от комментариев отказались.

Что именно продают

Компания зашла в эти страны еще в 2000-х годах, чтобы обеспечить свои российские заводы сырьем — бокситами и глиноземом.

  • Завод Windalco на Ямайке: может производить 502 тысяч тонн глинозема в год. В отчете компании отмечено, что изменения в стране несут нетипичные риски для бизнеса;
  • Предприятие в Гайане: компания имеет долю в Bauxite Company of Guyana мощностью более 2 млн тонн в год. Однако добычу там остановили еще в 2020 году из-за забастовки рабочих и так и не возобновили.

Почему "Русал" меняет географию

Сам Русал не под прямыми санкциями, но ограничения против российских металлов сильно ударили по бизнесу после начала вторжения РФ в Украину. Раньше компания продавала металл преимущественно в Европу, а сейчас ее главным рынком стал Китай.

Кроме того, Россия потеряла ключевые источники сырья:

  • остановился Николаевский глиноземный завод в Украине;
  • Австралия запретила экспорт, из-за чего "Русал" потерял 20% производства на заводе Queensland Alumina (эту долю забрала компания Rio Tinto);
  • под угрозой оказался завод в Ирландии, поскольку в ЕС предлагают запретить поставку глинозема в РФ.

Из-за дефицита "Русал" приобрел доли на заводах в Китае и Индии, планирует проект в Индонезии, а главным поставщиком глинозема для российских заводов сейчас стала Гвинея в Африке.

Напомним, ранее сообщалось, что российский олигарх Дерипаска останавливает четыре завода в России из-за убытков. "Русал" может законсервировать сразу четыре предприятия.

Автор:
Максим Кольц

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