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Российский "Русал" ищет покупателей на свои активы на Ямайке и Гаяне
Крупнейший производитель алюминия в России "Русал" планирует продать свои предприятия на Ямайке и Гаяне. Компания уже ищет потенциальных покупателей, потому что решила сосредоточиться на других регионах.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.
Переговоры пока на ранней стадии, потому соглашения может и не быть. В самом "Русале" от комментариев отказались.
Что именно продают
Компания зашла в эти страны еще в 2000-х годах, чтобы обеспечить свои российские заводы сырьем — бокситами и глиноземом.
- Завод Windalco на Ямайке: может производить 502 тысяч тонн глинозема в год. В отчете компании отмечено, что изменения в стране несут нетипичные риски для бизнеса;
- Предприятие в Гайане: компания имеет долю в Bauxite Company of Guyana мощностью более 2 млн тонн в год. Однако добычу там остановили еще в 2020 году из-за забастовки рабочих и так и не возобновили.
Почему "Русал" меняет географию
Сам Русал не под прямыми санкциями, но ограничения против российских металлов сильно ударили по бизнесу после начала вторжения РФ в Украину. Раньше компания продавала металл преимущественно в Европу, а сейчас ее главным рынком стал Китай.
Кроме того, Россия потеряла ключевые источники сырья:
- остановился Николаевский глиноземный завод в Украине;
- Австралия запретила экспорт, из-за чего "Русал" потерял 20% производства на заводе Queensland Alumina (эту долю забрала компания Rio Tinto);
- под угрозой оказался завод в Ирландии, поскольку в ЕС предлагают запретить поставку глинозема в РФ.
Из-за дефицита "Русал" приобрел доли на заводах в Китае и Индии, планирует проект в Индонезии, а главным поставщиком глинозема для российских заводов сейчас стала Гвинея в Африке.
Напомним, ранее сообщалось, что российский олигарх Дерипаска останавливает четыре завода в России из-за убытков. "Русал" может законсервировать сразу четыре предприятия.