Российский "Русал" ищет покупателей на свои активы на Ямайке и Гаяне

Крупнейший производитель алюминия в России "Русал" планирует продать свои предприятия на Ямайке и Гаяне. Компания уже ищет потенциальных покупателей, потому что решила сосредоточиться на других регионах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Переговоры пока на ранней стадии, потому соглашения может и не быть. В самом "Русале" от комментариев отказались.

Что именно продают

Компания зашла в эти страны еще в 2000-х годах, чтобы обеспечить свои российские заводы сырьем — бокситами и глиноземом.

Завод Windalco на Ямайке: может производить 502 тысяч тонн глинозема в год. В отчете компании отмечено, что изменения в стране несут нетипичные риски для бизнеса;

Предприятие в Гайане: компания имеет долю в Bauxite Company of Guyana мощностью более 2 млн тонн в год. Однако добычу там остановили еще в 2020 году из-за забастовки рабочих и так и не возобновили.

Почему "Русал" меняет географию

Сам Русал не под прямыми санкциями, но ограничения против российских металлов сильно ударили по бизнесу после начала вторжения РФ в Украину. Раньше компания продавала металл преимущественно в Европу, а сейчас ее главным рынком стал Китай.

Кроме того, Россия потеряла ключевые источники сырья:

остановился Николаевский глиноземный завод в Украине;

Австралия запретила экспорт, из-за чего "Русал" потерял 20% производства на заводе Queensland Alumina (эту долю забрала компания Rio Tinto);

под угрозой оказался завод в Ирландии, поскольку в ЕС предлагают запретить поставку глинозема в РФ.

Из-за дефицита "Русал" приобрел доли на заводах в Китае и Индии, планирует проект в Индонезии, а главным поставщиком глинозема для российских заводов сейчас стала Гвинея в Африке.

Напомним, ранее сообщалось, что российский олигарх Дерипаска останавливает четыре завода в России из-за убытков. "Русал" может законсервировать сразу четыре предприятия.