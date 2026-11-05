У Трампа отбирают любимые мегапроекты за сотни миллиардов долларов: о чем идет речь

После победы демократов на выборах в США под угрозой оказались два мегапроекта президента Дональда Трампа: ПВО "Золотой купол" за $175 млрд и "Золотой флот" за $275 млрд

Как пишет Dilo, об этом сообщает Axios со ссылкой на аналитическую записку исследовательской группы TD Cowen Washington Research Group.

Аналитики TD Cowen считают, что проекты Трампа могут провалиться, поскольку демократы смогут блокировать финансирование.

Речь идет о системе противоракетной обороны "Золотой купол" стоимостью до $175 млрд, а также о программе создания "Золотого флота" — группировке из 280–300 кораблей с экипажами и беспилотными судами, стоимость которой оценили в $275 млрд к 2056 году.

"Продвигаемые Трампом проекты обречены на провал", - говорится в аналитической записке.

В документе отмечается, что успех демократов лишил республиканцев возможности использовать голосование простым большинством для одобрения заявленного оборонного бюджета в $1,5 трлн.

Кроме того, результаты выборов нанесли удар по позиции министра обороны США Пита Хегсета. Недовольство из-за продолжающейся более полугода войны с Ираном может ускорить расследование в отношении главы военного ведомства в Конгрессе. Законодатели обеих партий допускали возможность импичмента Хегсета.

Сенатор-демократ Кирстен Джиллибранд заявила, что Хегсету придется отвечать за свои действия. Трамп сообщил журналистам, что не рассматривает возможность увольнения министра. "Нет, я считаю, что он очень хорошо справляется со своей работой", – сказал глава Белого дома.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер после победы партии на выборах пообещал завершить войну с Ираном, отметив, что "американский народ не понимает, за что мы боремся". По его словам, демократы будут вести расследование и подавать судебные тяжбы против администрации Трампа. Американский лидер, в свою очередь, напрямую связал последовавшее за ней поражение республиканцев на выборах с войной с Ираном и ростом цен на бензин в США.

Согласно предварительным итогам выборов, прошедших в США 3 ноября, Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса. Демократы могут рассчитывать на 258 из 435 мест в Палате представителей необходимых для большинства 218. В Сенате они обеспечили себе 54 места против 44 у республиканцев.

Еще до выборов законодатели в Палате представителей предупреждали Трампа о готовности заблокировать дополнительное финансирование Министерства обороны, если Белый дом не вернется к жесткой политике в отношении России.