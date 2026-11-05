У Трампа відбирають улюблені мегапроєкти за сотні мільярдів доларів: про що йдеться

Після перемоги демократів на виборах у США під загрозою опинилися два мегапроєкти президента Дональда Трампа: ППО "Золотий купол" за $175 млрд і "Золотий флот" за $275 млрд

Як пише Dilo, про це повідомляє Axios із посиланням на аналітичну записку дослідницької групи TD Cowen Washington Research Group.

Аналітики TD Cowen вважають, що проєкти Трампа наразі можуть провалитися, оскільки демократи зможуть блокувати фінансування.

Йдеться про систему протиракетної оборони "Золотий купол" вартістю до $175 млрд, а також про програму створення "Золотого флоту" — угруповання з 280–300 кораблів із екіпажами та безпілотними суднами, вартість якої оцінили у $275 млрд до 2056 року.

"Проекти, що просуваються Трампом, приречені на провал", - йдеться в аналітичній записці.

У документі наголошується, що успіх демократів позбавив республіканців можливості використати голосування простою більшістю для схвалення заявленого оборонного бюджету у розмірі $1,5 трлн.

Крім того, результати виборів завдали удару по позиції міністра оборони США Піта Хегсета. Невдоволення через війну з Іраном, що триває понад півроку, може прискорити розслідування щодо голови військового відомства в Конгресі. Законодавці обох партій допускали можливість імпічменту Хегсета.

Сенатор-демократ Кірстен Джиллібранд заявила, що Хегсету доведеться відповідати за свої дії. Трамп повідомив журналістам, що не розглядає можливість звільнення міністра. "Ні, я вважаю, що він дуже добре справляється зі своєю роботою", - сказав глава Білого дому.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після перемоги партії на виборах пообіцяв завершити війну з Іраном, наголосивши, що "американський народ не розуміє, за що ми боремося". За його словами, демократи будуть вести розслідування та подавати судові позови проти адміністрації Трампа. Американський лідер, у свою чергу, безпосередньо пов'язав поразку республіканців на виборах з війною з Іраном і зростанням цін на бензин у США, що послідувало за нею.

Згідно з попередніми підсумками виборів, що пройшли у США 3 листопада, Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу. Демократи можуть розраховувати на 258 із 435 місць у Палаті представників за необхідних для більшості 218. У Сенаті вони забезпечили собі 54 місця проти 44 у республіканців.

Ще до виборів законодавці в Палаті представників попереджали Трампа про готовність заблокувати додаткове фінансування Міністерства оборони, якщо Білий дім не повернеться до жорсткої політики щодо Росії.