Трамп затвердив створення системи протиракетної оборони "Золотий купол" за $175 млрд

Президент США Дональд Трамп заявив, що затвердив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю 175 мільярдів доларів та призначив генерала Космічних сил Майкл Гетлайн контролювати його розробку. Система має запрацювати приблизно через три роки.

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Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

За словами Трампа, "Золотий купол" захистить від ракетних загроз США. Система запрацює до кінця терміну його перебування на посаді.

"Цей проєкт "Золотого купола" буде інтегрований з нашими існуючими оборонними можливостями й повинен бути повністю введений в експлуатацію до кінця мого терміну. Після завершення будівництва Золотий купол буде здатний перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з іншого кінця світу, і навіть якщо вони будуть запущені з космосу", — заявив очільник Білого дому.

Він додав, що генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн буде головним керівником програми, яка коштуватиме 175 мільярдів доларів.

Трамп також повідомив, що Канада висловила бажання стати частиною проєкту і сплатить свою "справедливу частку".

За даними бюджетного управління Конгресу США, проєкт може коштувати до 831 мільярда доларів протягом 20 років, причому 25 мільярдів доларів пропонується закласти вже в наступному бюджеті.

Раніше багато військових експертів висловлювали сумніви щодо можливості захистити усі Сполучені Штати, за аналогією з ізраїльською системою ПРО "Залізний купол", враховуючи велику територію.

"Золотий купол" — система протиракетної оборони, спрямована на захист від передових загроз, таких як гіперзвукова зброя та ракети, що літають на низьких висотах.

Система може включати космічні лазерні перехоплювачі та протиповітряний захист від гіперзвукової зброї.

Раніше ЗМІ писали, що компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, стала фаворитом у боротьбі за проєкт протиракетної оборони президента Дональда Трампа "Золотий купол" (Golden Dome). У рамках тендеру також змагаються виробник програмного забезпечення Palantir та виробник безпілотників Anduril.