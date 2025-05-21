Трамп утвердил создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" за $175 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что утвердил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью 175 млрд долларов и назначил генерала Космических сил Майкл Гетлайн контролировать его разработку. Система должна заработать примерно через три года.

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Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

По словам Трампа, "Золотой купол" оградит от ракетных угроз США. Система заработает до конца срока его пребывания в должности.

"Этот проект "Золотого купола" будет интегрирован с нашими существующими оборонными возможностями и должен быть полностью введен в эксплуатацию до конца моего срока. После завершения строительства Золотой купол будет способен перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с другого конца света, и даже если они будут запущены из космоса", — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что генерал Космических сил США Майкл Гетлайн будет главным руководителем программы, которая обойдется в 175 миллиардов долларов.

Трамп также сообщил, что Канада выразила желание стать частью проекта и оплатит свою "справедливую долю".

По данным бюджетного управления Конгресса США, проект может стоить до 831 млрд долларов в течение 20 лет, причем 25 млрд долларов предлагается заложить уже в следующем бюджете.

Ранее многие военные эксперты выражали сомнения в возможности защитить все Соединенные Штаты, по аналогии с израильской системой ПРО "Железный купол", учитывая обширную территорию.

"Золотой купол" — система противоракетной обороны, направленная на защиту от передовых угроз, таких как гиперзвуковое оружие и летающие на низких высотах ракеты.

Система может включать в себя космические лазерные перехватчики и противовоздушную защиту от гиперзвукового оружия.

Ранее СМИ писали, что принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX стала фаворитом в борьбе за проект противоракетной обороны президента Дональда Трампа "Золотой купол" (Golden Dome). В рамках тендера также соревнуются изготовитель программного обеспечения Palantir и изготовитель беспилотников Anduril.