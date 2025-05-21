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Трамп утвердил создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" за $175 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что утвердил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью 175 млрд долларов и назначил генерала Космических сил Майкл Гетлайн контролировать его разработку. Система должна заработать примерно через три года.
Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.
По словам Трампа, "Золотой купол" оградит от ракетных угроз США. Система заработает до конца срока его пребывания в должности.
"Этот проект "Золотого купола" будет интегрирован с нашими существующими оборонными возможностями и должен быть полностью введен в эксплуатацию до конца моего срока. После завершения строительства Золотой купол будет способен перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с другого конца света, и даже если они будут запущены из космоса", — заявил глава Белого дома.
Он добавил, что генерал Космических сил США Майкл Гетлайн будет главным руководителем программы, которая обойдется в 175 миллиардов долларов.
Трамп также сообщил, что Канада выразила желание стать частью проекта и оплатит свою "справедливую долю".
По данным бюджетного управления Конгресса США, проект может стоить до 831 млрд долларов в течение 20 лет, причем 25 млрд долларов предлагается заложить уже в следующем бюджете.
Ранее многие военные эксперты выражали сомнения в возможности защитить все Соединенные Штаты, по аналогии с израильской системой ПРО "Железный купол", учитывая обширную территорию.
"Золотой купол" — система противоракетной обороны, направленная на защиту от передовых угроз, таких как гиперзвуковое оружие и летающие на низких высотах ракеты.
Система может включать в себя космические лазерные перехватчики и противовоздушную защиту от гиперзвукового оружия.
Ранее СМИ писали, что принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX стала фаворитом в борьбе за проект противоракетной обороны президента Дональда Трампа "Золотой купол" (Golden Dome). В рамках тендера также соревнуются изготовитель программного обеспечения Palantir и изготовитель беспилотников Anduril.