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США согласовали продажу Украине учебного оборудования для F-16 более чем на $310 миллионов
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине учебного и технического оборудования для обслуживания истребителей F-16 на общую сумму около 310,5 миллиона долларов.
Об этом говорится на сайте Госдепа.
Запрос правительства Украины включает комплексные поставки: от модификации и модернизации самих самолетов до подготовки персонала, запасных частей, ремонтной поддержки, программного обеспечения (включая секретный), технической документации, инженерных и логистических услуг.
Договор также предусматривает использование возможностей подрядчиков правительства США, однако участие дополнительных американских специалистов на территории Украины не планируется.
В Пентагоне отметили, что продажа укрепит позиции Украины перед текущими и будущими угрозами, обеспечит высокий уровень подготовки пилотов и повысит совместимость Вооруженных сил Украины с ВВС США.
Эта инициатива является частью международной программы формирования украинской инфраструктуры для эксплуатации F-16.
Согласно сообщению, каких-либо компенсационных соглашений на этом этапе не предусмотрено, такие условия могут быть согласованы непосредственно между Украиной и исполнителями.
Уточняется, что озвученная сумма представляет собой максимальную оценку потребностей, а окончательная стоимость будет зависеть от бюджетных решений и условий потенциальных сделок.
Напомним, первые десять истребителей F-16 (из 79 возможных) прибыли в Украину в последний день июля 2024 года.