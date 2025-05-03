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США согласовали продажу Украине учебного оборудования для F-16 более чем на $310 миллионов

F-16
США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 миллионов / Freepik

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине учебного и технического оборудования для обслуживания истребителей F-16 на общую сумму около 310,5 миллиона долларов.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

Запрос правительства Украины включает комплексные поставки: от модификации и модернизации самих самолетов до подготовки персонала, запасных частей, ремонтной поддержки, программного обеспечения (включая секретный), технической документации, инженерных и логистических услуг.

Договор также предусматривает использование возможностей подрядчиков правительства США, однако участие дополнительных американских специалистов на территории Украины не планируется.

В Пентагоне отметили, что продажа укрепит позиции Украины перед текущими и будущими угрозами, обеспечит высокий уровень подготовки пилотов и повысит совместимость Вооруженных сил Украины с ВВС США.

Эта инициатива является частью международной программы формирования украинской инфраструктуры для эксплуатации F-16.

Согласно сообщению, каких-либо компенсационных соглашений на этом этапе не предусмотрено, такие условия могут быть согласованы непосредственно между Украиной и исполнителями.

Уточняется, что озвученная сумма представляет собой максимальную оценку потребностей, а окончательная стоимость будет зависеть от бюджетных решений и условий потенциальных сделок.

Напомним, первые десять истребителей F-16 (из 79 возможных) прибыли в Украину в последний день июля 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко