Первые истребители F-16 доставлены в Украину

Первые десять истребителей F-16 (из возможных 79) прибыли в Украину в последний день июля, год спустя после того, как администрация Байдена неохотно, но наконец дала зеленый свет своим более активным европейским союзникам прислать их.

Об этом пишет Еconomist.

Издание пишет, что до конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства. Остальные, обещанные так называемой коалицией F-16 во главе с Данией и Нидерландами, поступят партиями в течение 2025 года.

"Прибытие F-16 знаменует собой начало развития военно-воздушных сил по стандартам НАТО. Это подключает Украину к хорошо развитой цепи поставок F-16. Системы вооружений НАТО, такие как ракеты Storm Shadow/Scalp, будут гораздо эффективнее, если их будет перевозить самолет, для которого они были разработаны, а не устанавливать на устаревшие МиГи", – говорит бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес.

Он добавил, что хотя истребителей слишком мало, и они начали поступать со значительным опозданием, важность F-16 нельзя недооценивать.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что истребители уже летают в украинском небе.

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F -16, и первым государствам, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов – Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты – и все наши партнеры – мы ценим вашу поддержку!", — подчеркнул он.

Обещанные F-16 – всего десятая часть от того, что нужно

Украина просила у союзников западные боевые самолеты четвертого поколения почти с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Этот вопрос обсуждался месяцами. В мае Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов, а тогдашний британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Партнеры долго не соглашались на такой шаг, но в конце концов США сообщили, что вместе с союзниками намерены присоединиться к коалиции для передачи Украине истребителей F-16.

После этого одной из причин задержки в поставке самолетов (кроме проблем с обучением пилотов, которым по незнанию языка было сложно овладеть высокотехнологичными самолетами) стало то, что у Украины отсутствует инфраструктура для F-16 и страна начала подготовку инфраструктуры к эксплуатации западных истребителей.

Весной президент Украины Владимир Зеленский дал интервью, в котором рассказал, что в этом году партнеры предоставят Украине только 10%. самолетов F-16, необходимых Украине для создания современного воздушного флота и этого однозначно мало для победы над тем количеством вражеских бортов, которые применяют оккупанты.

Зеленский подчеркнул, что если бы Украина получила все необходимое количество самолетов, то установила бы доминирование в небе и победила то количество российских самолетов, применяемых против Украины.

Во время выступления Зеленского в Институте Рональда Рейгана он заявил, что Украине нужно по меньшей мере 128 таких самолетов.