Украина готовит инфраструктуру для F-16, учитывая потенциальные атаки РФ

Украина ведет подготовку инфраструктуры по эксплуатации западных истребителей F-16, исходя из того, что они будут одной из целей для ударов россиян.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет РБК-Украина.

"Можно было бы уже их здесь разместить и они взлетали бы, как это делали в 2012 году и в 2018 американские F-15. Для того чтобы совершать взлет и посадку, нужно какое-то управление ими, системы связи и прочее. Логистика безусловно, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины", - отметил Игнат.

По его словам, подготовка инфраструктуры для будущих F-16 сегодня очень серьезна, особенно в условиях боевых действий.

Как подчеркнул Игнат, чтобы враг не смог достать истребители, необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы, хранилища и предусмотреть все другие моменты.

"Безусловно F-16 станет цель для оккупантов. Должны сделать все, чтобы готовящаяся инфраструктура была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее не очень простой процесс, особенно, когда находимся под ежедневными обстрелами. Адаптация происходит, пилоты учатся", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Истребители F-16 для Украины

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины пока нет соответствующей инфраструктуры для эксплуатации истребителей F-16. По оптимистическому сценарию, поставки самолетов будут в первой половине 2024 года, когда пилоты закончат обучение и подготовят аэродромы.

Чтобы наша страна смогла получить и обслуживать современные истребители, при Министерстве обороны Украины создана специальная структура, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов.

Всего Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

Украина может получить от Дании первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.