Нидерланды готовят к отправке в Украину первую партию F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что Нидерланды начали готовить к передаче в Украину первую партию истребителей F-16, состоящую из 18 самолетов.

Об этом Рютте написал в соцсети Х.

"Проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить к поставке в Украину 18 истребителей F-16. Снабжение F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины", - написал Рютте.

По словам Рютте, прежде чем Украина получит самолеты, ей нужно еще выполнить определенные требования, касающиеся персонала и необходимой для F-16 инфраструктуры.

"Помимо разрешения на экспорт для осуществления поставок необходимо соблюсти ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой для ответа на продолжающуюся российскую агрессию", - отметил он.

В свою очередь Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за решения по истребителям F-16, а также за поддержку начала переговоров по вступлению в ЕС.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого поблагодарил правительство Нидерландов за решение начать подготовку первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине. Также поблагодарил Нидерландов за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важности скорейшего предоставления нашей стране долгосрочной помощи ЕС в объеме 50 млрд евро", - написал Зеленский в соцсети Х.

Он добавил, что стороны обсудили события на фронте и текущие военные нужды Украины, в частности, артиллерию, БПЛА и противовоздушную оборону.

"Мы договорились продолжить нашу совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с вильнюсской декларацией G7. Также обсудили следующую встречу советников по Формуле мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира", - отметил Зеленский.

Напомним, 20 августа Зеленский, находясь с визитом в Нидерландах, сообщил, что истребители F-16 таки будут в украинском небе. Нидерланды готовы предоставить Украине 42 самолета.

Ранее министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов.