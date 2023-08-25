Нидерланды передадут Украине все свои боевые F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву фактически все свои истребители F-16. Лишь несколько из них оставят, но для обучения украинских пилотов.

Об этом глава ведомства сообщила в интервью "Европейской правде".

"Мы переходим с F-16 на более новые F-35, но в определенный момент, в результате войны в Украине, мы решили, что не будем продавать старые F-16, а оставим их доступными и теперь передадим Украине - все, за исключением нескольких самолетов, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов", - резюмировала она.

Оллонгрен объяснила, что нужно остаться несколько истребителей на авиабазе, потому что обучение пилотов - это непрерывный процесс. Когда одна группа пройдет курс, на ее место придет другая — и так, как на конвейере.

"Обучение для пилотов не заканчивается никогда. Все время, пока вы используете F-16, вы будете готовить новых пилотов, и вам потребуется учебный центр. Мы сами делали это в течение 40 лет. Вы не можете подготовить одну партию пилотов и прекратить это. быть непрерывным процессом», — преодолевала министерша.

Она отметила, что украинские пилоты будут, в частности, учиться на базе специального центра в Румынии.

Напомним, в июле 11 государств официально сформировали авиационную коалицию. Из них Дания, Нидерланды и Норвегия первыми заявили о передаче Украине F-16 после того, как украинские пилоты завершат обучение.