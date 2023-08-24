Норвегія планує передати Україні F-16, — ЗМІ

Уряд Норвегії ухвалив рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Також країна офіційно заявила, що надішле Києву ЗРК та іншу зброю.

Про це у четвер, 24 серпня, повідомляють телеканал TV2 з посиланням на дані кількох незалежних джерел та агентство Reuters.

"Таким чином, Норвегія стає третьою країною НАТО після Нідерландів та Данії, яка передала Україні винищувачі F-16", – йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в День Незалежності перебуває з візитом у Києві.

Він офіційно заявив, що Норвегія надішле в Україну зенітно-ракетні комплекси та обладнання для розмінування, а також допоможе країні забезпечити постачання газу та електроенергії.

Йдеться про передачу IRIS-T, портативних комплектів для створення коридорів через мінні поля та обладнання, яке використовується для ремонту критичної електричної інфраструктури.

"Підтримка протиповітряної оборони була вирішальною у перешкоджанні Росії взяти під контроль повітряний простір і, таким чином, запобігла великим стражданням цивільного населення та військовим втратам", — зауважують в уряді Норвегії.

Авіаційна коаліція – винищувачі для України та навчання українських пілотів

У липні 11 держав офіційно сформували авіаційну коаліцію для поставки F-16 Україні. Угоду підписала і Норвегія, яка наразі стала третьою державою, яка прийняла рішення про передачу F-16 Києву - країна доєдналася до Нідерландів і Данії.

Крім того, українські пілоти вже почали опановувати шведські винищувачі JAS 39 Gripen. Зеленський сподівається, що після навчань Україна зможе отримати кілька Gripen.