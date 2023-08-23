Не для F-16. Зараз українську авіаційну інфраструктуру не можна назвати сучасною, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що швидкість постачання винищувачів F-16 залежить від України, а саме від того, як швидко вдасться підготувати пілотів та створити необхідну інфраструктуру.

Про це голова держави повідомив на пресконференції за підсумками 3-го саміту Кримської платформи у Києві, 23 серпня.

Він зауважив, що Україні ще потрібно паралельно підготувати інфраструктуру для сучасних літаків.

"Потрібно зрозуміти, що наша інфраструктура не сучасна для F-16. Ми побудуємо її якнайшвидше. Це наше завдання. Це завдання наших Повітряних сил. І відправити пілотів – це завдання наших військових", — сказав Зеленський.

Голова держави назвав F-16 головним літаком повітряного флоту України у майбутньому. Водночас зараз, як вважає президент, багато чого залежить саме від України.

"Ми повинні дати наших відповідних пілотів, фахівців, інженерів. Скажу вам так: кілька пілотів обслуговуються десятками людей технічного персоналу. Тому дуже важливо всіх хлопців відібрати, відправити. Я вже не говорю про перекладачів, про навчання тощо", — сказав він.

20 серпня Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про домовленість щодо передачі американських винищувачів F-16 Україні. Того дня стало відомо, що Данія надасть 19 таких літаків. В країні вже стартувало навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, участь в тренуванні українських пілотів візьме Греція, про що стало відомо під час візиту Зеленського до країни.