Данія розпочала навчання українських пілотів на F-16

У рамках зобов’язань передати Україні бойові літаки в Данії стартувало навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомили Збройні сили Данії, передає агентство Reuters.

Навчання восьми українських пілотів організували на датській військовій авіабазі в Скрідструп, куди окрім українських військових також прибули 65 інших фахівців. Їх навчать технічному обслуговуванню літаків.

Данія пообіцяла поставити в Україну 19 літаків F-16, перші шість з яких мають відправити до нового року. Країна загалом має 43 літаки F-16 і з міркувань безпеки не розголошує, скільки з них активні.

Нагадаємо, у липні міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українців. Як зауважував урядовець, лідерство в цьому процесі взяли на себе Данія та Нідерланди.

До навчання українських пілотів на винищувачах F-16, окрім країн ЄС, можуть доєднатися США. Але за умови, якщо учасників підготовки буде більше, ніж зможуть прийняти європейські країни.

Крім того, участь в тренуванні українських пілотів F-16 візьме Греція, про що стало відомо під час візиту Зеленського до країни.