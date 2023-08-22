ЄС може компенсувати членам блоку частину витрат на F-16 для України

Європейський Союз готовий компенсувати країнам-членам блоку частину витрат на постачання винищувачів F-16 Україні. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Europa Press.

Він зазначив, що передача винищувачів є не результатом угоди з ЄС, а "двостороннім рішенням кількох країн, які сформували групу для координації своїх дій". Однак блок безсумнівно профінансує частину вартості цієї допомоги, якщо країни, які надають її, попросять про це.

Боррель упевнений, що F-16 можуть стати підтримкою для України, хоч ці повітряні судна й не можна застосувати дуже скоро, адже спочатку потрібно навчити пілотів, що є тривалим завданням.

"Але чим раніше ви почнете, тим краще", – сказав він.

Як нагадав єврочиновник, Україна давно вимагала надання авіаційної підтримки. Авіація та ракети великої дальності були б дуже необхідні, щоб завадити Росії продовжити удари по українських містах.

Передача F-16: хронологія обговорень

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків.

Одним із головних аспектів є навчання українських пілотів і техперсоналу на західній техніці. У липні міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українців. Як зауважував урядовець, лідерство в цьому процесі взяли на себе Данія та Нідерланди.

Днями стало відомо, що навчання українських пілотів, інженерів та техніків на F-16 розпочалося.

А 20 серпня Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про домовленість щодо передачі 42-х винищувачів F-16 Україні. Також того дня стало відомо, що Данія надасть 19 таких літаків.