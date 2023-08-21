F-16 для України: міністр оборони Данії назвав умову щодо використання винищувачів

Україна отримає винищувачі F-16 із умовою, що використовуватиме їх лише на своїй території. Про це заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен, передає Reuters.

"Ми даруємо озброєння за умови, що воно буде використано для вигнання ворога з території України. І не далі", – сказав чиновник.

Він додав, що це стосується не лише повітряних суден, але й танків та іншої техніки.

Передача F-16: хронологія обговорень

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків.

Одним із головних питань є навчання українських пілотів і техперсоналу на західній техніці. У липні міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українців. Як зауважував урядовець, лідерство в цьому процесі взяли на себе Данія та Нідерланди.

Днями стало відомо, що навчання українських пілотів, інженерів та техніків на F-16 розпочалося.

А 20 серпня Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про домовленість щодо передачі 42-х винищувачів F-16 Україні. Також того дня стало відомо, що Данія надасть 19 таких літаків.