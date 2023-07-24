Резніков очікує, що пілоти зможуть літати на F-16 в Україні навесні

Українські пілоти зможуть керувати винищувачами F-16 в небі над країною вже навесні 2024 року. Такі очікування висловив міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю CNN.

Він зазначив, що навчання українців на F-16 розпочнуться в серпні й триватимуть щонайменше шість місяців.

Тренування, які проходитимуть в Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Великій Британії чи Польщі, включатимуть й інтенсивні заняття для техніків. Міністр додав, що технічне обслуговування літаків є серйозним завданням.

За словами Резнікова, навчання можуть бути розподілені між країнами, але остаточні плани ще доопрацьовуються.

F-16 для України: хронологія домовленостей

Питання щодо західних винищувачів для України обговорюється місяцями. У травні президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції.

Своєю чергою президент США Джо Байден говорив про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових.

Одним із головних питань є навчання українських пілотів на цій техніці. Як розповідав міністр оборони України Олексій Резніков, Данія та Нідерланди очолили авіаційну коаліцію і готують програму, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на F-16.

І ось 11 липня Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів і технічного персоналу.

Крім того, Україна та Нідерланди домовилися, що навчання розпочнуться в серпні.

Однак наразі жодна країна не взяла на себе зобов’язання відправити F-16 в Україну.