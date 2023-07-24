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Резников ожидает, что пилоты смогут летать на F-16 в Украине весной
Украинские пилоты смогут управлять истребителями F-16 в небе над страной уже весной 2024 года. Такие ожидания высказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.
Он отметил, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе и продлятся не менее шести месяцев.
Тренировки, которые будут проходить в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше, будут включать и интенсивные занятия для техников. Министр добавил, что техническое обслуживание самолетов является серьезной задачей.
По словам Резникова, учения могут быть распределены между странами, но окончательные планы еще не дорабатываются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
F-16 для Украины: хронология договоренностей
Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.
Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции.
В свою очередь президент США Джо Байден говорил о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.
Одним из главных вопросов является обучение украинских пилотов на этой технике. Как рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников, Дания и Нидерланды возглавили авиационную коалицию и готовят программу, предусматривающую последовательный план подготовки украинских военных на F-16.
И вот 11 июля Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов и технического персонала.
Кроме того, Украина и Нидерланды договорились, что учения начнутся в августе.
Однако пока ни одна страна не взяла на себя обязательство отправить F-16 в Украину.