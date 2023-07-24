Резников ожидает, что пилоты смогут летать на F-16 в Украине весной

Украинские пилоты смогут управлять истребителями F-16 в небе над страной уже весной 2024 года. Такие ожидания высказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

Он отметил, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе и продлятся не менее шести месяцев.

Тренировки, которые будут проходить в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше, будут включать и интенсивные занятия для техников. Министр добавил, что техническое обслуживание самолетов является серьезной задачей.

По словам Резникова, учения могут быть распределены между странами, но окончательные планы еще не дорабатываются.

F-16 для Украины: хронология договоренностей

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции.

В свою очередь президент США Джо Байден говорил о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.

Одним из главных вопросов является обучение украинских пилотов на этой технике. Как рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников, Дания и Нидерланды возглавили авиационную коалицию и готовят программу, предусматривающую последовательный план подготовки украинских военных на F-16.

И вот 11 июля Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов и технического персонала.

Кроме того, Украина и Нидерланды договорились, что учения начнутся в августе.

Однако пока ни одна страна не взяла на себя обязательство отправить F-16 в Украину.