Зеленский после встречи с премьером Нидерландов сообщил, когда начнется подготовка пилотов на F-16

Украина и Нидерланды договорились, что обучение украинских пилотов на современных западных истребителях F-16 начнется в августе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Конкретные вещи. На август – договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины", - отметил он.

По его словам, также достигнуты договоренности с Рютте о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление украинской ПВО и артиллерии.

"Спасибо за поддержку на пути в НАТО - как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в том числе на двусторонней основе", - добавил Зеленский.

F-16 для Украины: хронология договоренностей

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританиюанонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.



Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции.

В свою очередь президент США Джо Байден говорил о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.

А министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл отметил, что предоставление воздушных суден может занять несколько месяцев, ведь необходимо проработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.

Одним из главных вопросов является обучение украинских пилотов на этой технике. Как рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников, Дания и Нидерланды возглавили авиационную коалицию и готовят программу, предусматривающую последовательный план подготовки украинских военных на F-16.

И вот вчера, 11 июля, Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов и технического персонала.

Как писало Reuters, коалиция начнет обучение на истребителях F-16 в августе в Дании. При этом учебный центр будет создан в Румынии. Однако пока что ни одна страна не взяла на себя обязательство отправить F-16 в Украину.