Дания и Нидерланды обеспечат подготовку украинских пилотов на истребителях F-16

Дания и Нидерланды возглавили европейскую авиационную коалицию. Уже к июлю предстоит готовая программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16.

Об этом во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встречи в формате Рамштайн рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Минобороны.

Свою помощь в тренировке украинских лётчиков также предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

В Украине надеются, что старт учения на истребителях начнется в июле. Такую же информацию сообщил и и. министра обороны Дании.

"Я ожидаю, что до конца июня мы официально создадим эту программу, и, надеюсь, после этого мы сможем начать обучение", – сказал Трольс Лунд Пульсен.

В конце мая Резников заявил, что видит возможность получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon. Также ФРГ может начать обучение по управлению ими для пилотов ВСУ. Министр обороны Украины призвал Германскую присоединиться к коалиции.

Напомним, по итогам 13-го заседания Рамштайна, состоявшегося 15 июня, партнеры Украины разделили обязательства и договорились о формировании новых пакетов военной помощи для Киева.

В ходе заседания стало ясно, что Украина нуждается в силах, совместимых с армией союзников и партнеров, в частности по НАТО.