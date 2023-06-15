- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Итоги Рамштайна-13. Страны объединились для усиления украинской ПВО и объявили о новых пакетах военной помощи
По итогам 13-го заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, которая более известна как Рамштайн (англ. Ramstein Meetings), партнеры Украины разделили обязательства и договорились о формировании новых пакетов военной помощи для Киева.
Об этом сообщили пресс-службы Пентагона и оборонных ведомств других государств.
Итоги Рамштайна-13 подвел министр обороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что после заседания стало совершенно ясно, что Украина нуждается в силах, которые будут совместимы с армией союзников и партнеров, в частности по НАТО. Обсуждение в формате Рамштайн будет сосредоточено на том, как это можно сделать, заверил министр.
Что дадут Украине по итогам Рамштайна-13
- Дания, Нидерланды, Великобритания и США объявили о передаче Украине сотен ракет для ПВО;
- Канада выделит еще $500 млн для Украины, а также предоставит ракеты для ПВО;
- Норвегия и Германия анонсировали многолетние пакеты;
- Дания заявила, что самостоятельно выделит пакет долгосрочной военной помощи на $2,6 млрд до 2024 года.
Дополнительно государства взяли на себя обязательства по тренировке украинских военных. Нидерланды и Дания, как уточнил Остин, возглавят подготовку украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он отметил, что США стабильно снабжают Украину оружием. Недавно Вашингтон объявил о пакете более чем на $2 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Через несколько дней президент Джозеф Байден одобрил пакет помощи для Украины в размере $325 млн из запасов Министерства обороны.
Кроме того, по информации Handelsblatt, Дания и Нидерланды заказали дополнительные 14 танков Leopard 2 для Украины.
Союзники Украины настроены постепенно менять наполнение пакетов помощи в зависимости от потребностей украинских военных на фронте.
В ходе переговоров представители стран договорились, что будут призывать всех стран-членов НАТО отдавать минимум 2% ВВП своих стран на расходы на оборону.