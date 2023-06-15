Итоги Рамштайна-13. Страны объединились для усиления украинской ПВО и объявили о новых пакетах военной помощи

По итогам 13-го заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, которая более известна как Рамштайн (англ. Ramstein Meetings), партнеры Украины разделили обязательства и договорились о формировании новых пакетов военной помощи для Киева.

Об этом сообщили пресс-службы Пентагона и оборонных ведомств других государств.

Итоги Рамштайна-13 подвел министр обороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что после заседания стало совершенно ясно, что Украина нуждается в силах, которые будут совместимы с армией союзников и партнеров, в частности по НАТО . Обсуждение в формате Рамштайн будет сосредоточено на том, как это можно сделать, заверил министр.

Что дадут Украине по итогам Рамштайна-13

Дания, Нидерланды, Великобритания и США объявили о передаче Украине сотен ракет для ПВО;

Канада выделит еще $500 млн для Украины, а также предоставит ракеты для ПВО;

Норвегия и Германия анонсировали многолетние пакеты;

Дания заявила, что самостоятельно выделит пакет долгосрочной военной помощи на $2,6 млрд до 2024 года.

Дополнительно государства взяли на себя обязательства по тренировке украинских военных. Нидерланды и Дания, как уточнил Остин, возглавят подготовку украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16 .

Он отметил, что США стабильно снабжают Украину оружием. Недавно Вашингтон объявил о пакете более чем на $2 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Через несколько дней президент Джозеф Байден одобрил пакет помощи для Украины в размере $325 млн из запасов Министерства обороны.

Кроме того, по информации Handelsblatt, Дания и Нидерланды заказали дополнительные 14 танков Leopard 2 для Украины.

Союзники Украины настроены постепенно менять наполнение пакетов помощи в зависимости от потребностей украинских военных на фронте.

Подытоживая, Остин сказал: "Когда больше года назад Россия начала неспровоцированное вторжение в Украину, президент России Владимир Путин думал, что он легко победит. Но он ошибался. Украинцы выиграли битву под Киевом, и они освободили Харьковскую область и Херсон. И сегодня Украина в хорошей позиции для решения будущих вызовов.

В ходе переговоров представители стран договорились, что будут призывать всех стран-членов НАТО отдавать минимум 2% ВВП своих стран на расходы на оборону.