"Рамштайн-13": Алексей Резников встретился с главой Пентагона (ВИДЕО)

Министр обороны Украины Алексей Резников приехал на заседание группы "Рамштайн", которое проходит сегодня, 15 июня, в Брюсселе. Там он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Основная тема обсуждения – самолеты и ПВО для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Начал свой день со встречи с моим коллегой и великим другом Ллойдом Дж. Остином III. Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой неспровоцированной войне, начатой Россией. Спасибо за ваше руководство, а также благодарим всех наших друзей и партнеров за непреклонную поддержку", - подчеркнул Резников.

#Ramstein 13

Started my day with a meeting with my colleague and great friend Lloyd J. Austin III.

Today, more than 50 countries stand side by side with Ukraine in this unprovoked war started by russia.

Thank you @SecDef for your leadership, and thank you to all our friends and… pic.twitter.com/QTpUP57AmH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2023

В свою очередь глава Пентагона отметил непреклонную поддержку Украины.

"Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по обороне Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", - написал Ллойд Остин.

It’s always a pleasure to meet with my friend and counterpart @oleksiireznikov.



The nearly 50 countries participating in today’s Ukraine Defense Contact Group stand united with you and Ukraine’s 🇺🇦 brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023

Отметим, в этот раз встреча в формате "Рамштайн" проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это уже 13-я встреча Контактной группы по обороне Украины.

Как ранее сообщал Резников, на заседании в формате Рамштайн будут обсуждать детали "авиационной коалиции", а также предоставление Украине ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.

В настоящее время к "авиационной коалиции" присоединились по меньшей мере восемь европейских стран.

Напомним, что для осуществления контрнаступления Украина хочет получить американские истребители F-16, что позволит получить преимущество в воздухе. На днях в Министерстве обороны Украины уточнили, что потребность в таких самолетах составляет четыре эскадрильи.