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"Рамштайн-13": Алексей Резников встретился с главой Пентагона (ВИДЕО)
Министр обороны Украины Алексей Резников приехал на заседание группы "Рамштайн", которое проходит сегодня, 15 июня, в Брюсселе. Там он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Основная тема обсуждения – самолеты и ПВО для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"Начал свой день со встречи с моим коллегой и великим другом Ллойдом Дж. Остином III. Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой неспровоцированной войне, начатой Россией. Спасибо за ваше руководство, а также благодарим всех наших друзей и партнеров за непреклонную поддержку", - подчеркнул Резников.
В свою очередь глава Пентагона отметил непреклонную поддержку Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Всегда приятно встретиться со своим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по обороне Украины, объединяются с вами и мужественными защитниками Украины", - написал Ллойд Остин.
Отметим, в этот раз встреча в формате "Рамштайн" проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это уже 13-я встреча Контактной группы по обороне Украины.
Как ранее сообщал Резников, на заседании в формате Рамштайн будут обсуждать детали "авиационной коалиции", а также предоставление Украине ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.
В настоящее время к "авиационной коалиции" присоединились по меньшей мере восемь европейских стран.
Напомним, что для осуществления контрнаступления Украина хочет получить американские истребители F-16, что позволит получить преимущество в воздухе. На днях в Министерстве обороны Украины уточнили, что потребность в таких самолетах составляет четыре эскадрильи.