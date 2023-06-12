Ключове питання - авіація. Міністр оборони назвав очікування від нової зустрічі у форматі "Рамштайн"

На наступному засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 15 червня, будуть деталі "авіаційної коаліції", а також усе, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система", - зазначив він.

За його словами, предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до "авіаційної коаліції".

Крім того, Резніков повідомив, що включив до складу української делегації представників Повітряних сил.

"Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", - додав він.

Зазначимо, питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

В ОП повідомили, що вже вісім європейських країн приєдналися до "авіаційної коаліції", яка підготує українських пілотів та надасть Україні західні винищувачі, зокрема F-16. Пізніше стало відомо про намір Канади приєднатися до коаліції.