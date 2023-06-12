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Ключове питання - авіація. Міністр оборони назвав очікування від нової зустрічі у форматі "Рамштайн"
На наступному засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 15 червня, будуть деталі "авіаційної коаліції", а також усе, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система", - зазначив він.
За його словами, предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до "авіаційної коаліції".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, Резніков повідомив, що включив до складу української делегації представників Повітряних сил.
"Далі – решта. Все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії. Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів - значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", - додав він.
Зазначимо, питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.
В ОП повідомили, що вже вісім європейських країн приєдналися до "авіаційної коаліції", яка підготує українських пілотів та надасть Україні західні винищувачі, зокрема F-16. Пізніше стало відомо про намір Канади приєднатися до коаліції.