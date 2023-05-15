Сунак підтримує створення коаліції, яка надасть Україні винищувачі

Після сьогоднішнього візиту до Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення літакової коаліції. Прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати коаліцію, щоб допомогти Україні отримати парк винищувачів західного виробництва.

Сунак сказав, що він дуже хоче побудувати цю коаліцію, для того, щоб надати Україні необхідну авіаційну підтримку, пише Вloomberg.

"Ми будемо ключовою частиною коаліції країн, яка надає таку підтримку Володимиру та Україні", — сказав Сунак, додавши, що він висуватиме це питання під час своїх майбутніх дипломатичних зобов’язань, включаючи зустрічі країн "Великої сімки" цього тижня в Японії.

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Пізніше прес-секретар Сунака Макс Блейн заявив журналістам, що Британія не планує відправляти в Україну літаки Typhoon або F-35, оскільки Київ вирішив використовувати F-16, якими країна не володіє.

Після зузстрічі Зеленський наголосив, що українці скоро почують кілька дуже важливих рішень.

"Ми хочемо створити цю реактивну коаліцію, і я дуже позитивно ставлюся до цього, але ми повинні ще трохи попрацювати над цим", — сказав Зеленський після зустрічі.

Західні союзники відмовляються надати літаки через побоювання щодо ризику ескалації напруженості з Москвою. Існують також практичні занепокоєння щодо часу, який знадобиться для підготовки пілотів.

Щоб допомогти Україні підготуватися, Сунак анонсував підготовкиу українських пілотів, яка розпочнеться у відносно короткий термін.

Прем’єр-міністр Великої Британії також пообіцяв надати Україні більше ударних безпілотників і систем протиповітряної оборони під час переговорів у своїй резиденції.