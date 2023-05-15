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Політика
Дата публікації

Зеленський прибув до Великої Британії

Володимир Зеленський, президент України
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Франці відправився до Великої Британії. Голова держави зранку 15 травня прибув до Лондона. 

Про це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні – Лондон. Велика Британія є лідером у розширенні наших можливостей на землі та в повітрі. Ця співпраця продовжиться і сьогодні", - зазначив гарант.

Зеленський проведе зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Президент України розраховує на предметні переговори віч-на-віч і в делегаціях.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зауважив, що одна з цілей візиту — робота над зміцненням оборони України та підтримкою руху в НАТО.

Напередодні Зеленський відвідав ІталіюВатикан та Німеччину. Зокрема, у німецькому місті Ааахен йому вручили премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи.

Останнього разу президент України здійснював візит до Великої Британії у лютому 2023 року, то була перша поїздка до країни після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 

Автор:
Віта Молодан