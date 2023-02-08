"Росія програє і наша Перемога змінить світ": Зеленський виступив у Вестмінстерському палаці та попросив у Британії винищувачі

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого з офіційним візитом прибув у Велику Британію, де виступив перед депутатами парламенту у Вестмінстерському палаці. Під час свого виступу голова держави ясно дав зрозуміти, що Україні чекає від британських колег винищувачі.

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Виступ транслював британський канал Sky News.

"Коли я покидав британський парламент два роки тому, я випив англійського чаю. Сьогодні я хочу, покидаючи парламент подякувати не лише за чай, а й за потужні британські літаки", — сказав Зеленський завершуючи свою промову.

Під час промови Зеленський провів паралель між нинішньою російсько-українською війною та Другою світовою війною, коли Велика Британія на початку конфлікту теж фактично самостійно захилилася від агресора (Німеччини). Український президент впевнений що, і нинішня війна закінчиться аналогічно — агресор програє.

"Ми знаємо, що Росія програє, і це Перемога змінить світ!", – сказав президент України.

Він підкреслив, що наразі ЗСУ потребують потужних військових літаків, щоб одержати перемогу над ворогом. З собою до Вестмінстерського палацу Зеленський взяв шолом українського льотчика. Президент передав його спікеру британського парламенту, сказавши: "Пишаюся нашими повітряними силами і я привіз подарунок до Великобританії... На ньому написано: "У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її".

Голова держави подякував всьому британському народу за підтримку України у протистоянні російській агресії. Окрема спочатку Зеленський звернув увагу на результати роботи колишньому прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Він зауважив, що великий друг України допоміг сформувати антивоєнну коаліцію на підтримку українців тоді, коли це здавалося неможливим.

Також від виразив вдячність нинішньому очільнику британського уряду Ріші Сунаку, за чітку позицію щодо підтримки України.