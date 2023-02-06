Зеленський планує особисто відвідати саміт ЄС у Брюсселі - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський має намір відправитися до Брюсселя, щоб взяти участі в саміті глав держав і урядів Європейського Союзу у четвер, 9 лютого.

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Про це повідомили декілька світових ЗМІ з посиланням на власні джерела, зокрема, AFP та Belga.

Якщо інформація підтвердиться, то візит стане першою поїздкою Зеленського до резиденції ЄС після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення.

Поки що очільник держави здійснив єдину поїздку за кордон майже за рік війни, відвідавши Вашингтон у грудні. Водночас тоді Зеленський по дорозі назад завітав до Польщі.

Напередодні речник голови Європейської ради Шарль Мішель, який організовує саміти ЄС, сказав лише, що "є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель".

Нещодавно український лідер мав зустріч з високопосадовцями ЄС у Києві, сторони, зокрема, обговорили заявку України на вступ до ЄС. Тоді, крім Мішеля, прибули президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель