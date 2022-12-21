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У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом

У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президенти України Володимир Зеленський та США Джозеф Байден зустрілися в Овальному кабінеті в Білому домі у Вашингтоні ввечері (за київським часом) 21 грудня. Відповідні фото опублікувала в соцмережах пресслужба українського лідера.

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@Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Впевнений, разом можемо досягнути вагомих результатів", - сказано в коментарі Зеленського.

На зустрічі також були присутні керівники зовнішньополітичних відомств двох держав Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник Байдена з питань національної безпеки Джейкоб Салліван.

Зазначимо також, що на початку зустрічі, який транслювався у ЗМІ, Зеленський передав Байдену нагороду та листа від українського військового, який, за його словами, керує батареєю HIMARS біля Бахмута Донецької області, де український президент побував напередодні.

Фото 2 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 3 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 4 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 5 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 6 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 7 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 8 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 9 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 10 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 11 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом
Фото: Telegram/ermaka2022

В офіційному Twitter тим часом з'явився допис "Америка вітає вас, пане президенте", проілюстрований фото Байдена та Зеленського, які посміхаються. При цьому перший тримає останнього за плече.

Фото 12 — У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом

Нагадаємо, що до Вашингтона Зеленський прибув у середу на американському літаку. Причому перед зустріччю Байден дав доручення щодо виділення зброї, боєприпасів та обладнання для України ще на 1 мільярд доларів, а американське Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов