У Зеленського показали фото зустрічі з Байденом

Президенти України Володимир Зеленський та США Джозеф Байден зустрілися в Овальному кабінеті в Білому домі у Вашингтоні ввечері (за київським часом) 21 грудня. Відповідні фото опублікувала в соцмережах пресслужба українського лідера.

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@Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Впевнений, разом можемо досягнути вагомих результатів", - сказано в коментарі Зеленського.

На зустрічі також були присутні керівники зовнішньополітичних відомств двох держав Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник Байдена з питань національної безпеки Джейкоб Салліван.

Зазначимо також, що на початку зустрічі, який транслювався у ЗМІ, Зеленський передав Байдену нагороду та листа від українського військового, який, за його словами, керує батареєю HIMARS біля Бахмута Донецької області, де український президент побував напередодні.

В офіційному Twitter тим часом з'явився допис "Америка вітає вас, пане президенте", проілюстрований фото Байдена та Зеленського, які посміхаються. При цьому перший тримає останнього за плече.

Нагадаємо, що до Вашингтона Зеленський прибув у середу на американському літаку. Причому перед зустріччю Байден дав доручення щодо виділення зброї, боєприпасів та обладнання для України ще на 1 мільярд доларів, а американське Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів.