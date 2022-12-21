Зеленський прибув у Вашингтон для зустрічі з Байденом (ФОТО)

Президент Володимир Зеленський прибув до США, де має в середу ж зустрітися з американським колегою Джозефом Байденом. Про це йдеться у повідомленні глави української держави в соцмережах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги", - йдеться у ньому.

За словами президента, він проведе низку переговорів "для зміцнення стійкості й обороноздатності України", зокрема обговорить із Байденом "двосторонню співпрацю" України і США.

"Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - додав при йьому Зеленський.

Також пресслужба глави держави опублікувала фото його зустрічі біля трапу американського урядового літака, який привіз його, а також керівника Офісу президента Андрія Єрмака, до США. Серед зустрічаючих, зокрема, була посол України в цій країні Оксана Маркарова.

Зазначимо, що перед цим Байдена дав доручення щодо виділення зброї, боєприпасів та обладнання для України ще на 1 мільярд доларів, а американське Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів.