Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Байденом (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где должен в среду встретиться с американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом говорится в сообщении главы украинского государства в соцсетях.

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"Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", - говорится в нем.

По словам президента, он проведет ряд переговоров "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины", в частности, обсудит с Байденом "двустороннее сотрудничество" Украины и США.

"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - добавил при этом Зеленский.

Также пресс-служба главы государства опубликовала фото его встречи у трапа американского правительственного самолета, привезшего его, а также руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в США. В числе встречающих, в частности, была посол Украины в этой стране Оксана Маркарова.

Отметим, что перед этим Байден дал поручение о выделении оружия, боеприпасов и оборудования для Украины еще на 1 миллиард долларов, а американское Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в размере 850 миллионов долларов.