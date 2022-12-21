Зеленский отправился в США, чтобы договориться о поставках ATACMS с дальностью до 300 км

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским будет настаивать на передаче Киеву ракетных систем большой дальности ATACMS и беспилотников Gray Eagle, и Reaper.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Однако до сих пор Вашингтон еще не принял положительного решения по передаче такого оружия. Ожидается, что стороны будут вести переговоры по этому поводу. Более того, администрация Джозефа Байдена категорически отвергала отправку ATACMS.

"Расходы на это высоки, говорят официальные лица США. Отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать Путина на использование потенциально еще более смертоносного оружия внутри Украины", — рассказали в издании.

Зеленский впервые покинул Украину с 24 февраля. После месяцев отказов по передаче ATACMS, по информации источников издания, президент решил лично объяснить Байдену, почему системы нужны Украине.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявлял, что зарубежная командировка Зеленского — это важное событие, которое состоится в наиболее важный для Украины момент.

В Белом доме сообщили, что на встрече Зеленского и Байдена планируется обсудить ситуацию на поле боя, ужесточение санкций и военную помощь Украине. Также там назвали визит президента Украины в Вашингтон "сигналом Путину".

Как стало известно, Вашингтон намерен включить системы противовоздушной обороны Patriot и электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы" в новый пакет военной помощи Украине.

Киев долгое время спрашивал эту ПВО, но администрация президента Джозефа Байдена усердно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. Недавно Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи Украине Patriot. Переговоры по этому поводу с Байденом продолжаются постоянно.