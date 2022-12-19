Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина

Президент Владимир Зеленский обратился отдельно к каждому европейскому лидеру, присутствовавшему на встрече Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF). Глава государства сообщил персонально каждому, в какой именно военной помощи нуждается Украина именно от их страны.

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"Зима сейчас – это действительно решающее время. Время, когда можно принять решения, результаты которых уже весной позволят определить восстановление нашей территориальной целостности и гарантирование того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит – Европы. И я ко всем хочу обратиться", - сказал гарант.

Что именно попросил Зеленский у каждого из лидеров JEF

У премьер-министра Великобритании Риши Сунака — увеличить возможность поставки систем ПВО Украине и помочь ускорить соответствующие решения партнеров.

У премьер-министра Норвегии Йонасома Гарома Стере — продолжить политику оборонной поддержки Украины и в следующем году как минимум на том же уровне, что и в этом году. Увеличить поставки комплексов NASAMS и ракет к ним.

У министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен — продолжить сотрудничество по танкам советского образца, необходимым снарядам, а также комплексам "Гарпун" и другим артиллерийским системам. Передать современную бронетехнику, прежде всего танки.

"Нет никакого объяснения тому, что Украина до сих пор не получила решения о предоставлении современных и эффективных танков, в частности "Леопардов". Первый, кто откроет эту оборонную возможность для Украины – с снабжением танков, – откроет ее для всех других наших партнеров. Нужен первый шаг, чтобы другие также сделали свои шаги", - отметил Зеленский, обращаясь к Оллонгрену.

У премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона — принять решение о передаче Украине артиллерийских систем Archer, ракетных комплексов RBS-98 и самолетов Gripen.

У президента Литвы Гитанаса Науседа — передать Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности ASAMS и переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля — воздух" FIM-92 Stinge.

У премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша — предоставить Украине артиллерийские системы (не назвал, какие именно).

У премьер-министра Эстонии Каи Каллас — продолжить сотрудничество с Киевом, которое уже достигнуто в оборонной сфере, в том числе в противокорабельной защите; передать систему "Цезарь".

У президента Финляндии Саули Нииностио – бронетехнику, 122-й и 152-й калибры, средства радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам, комплексы MLRS.

Между тем, как известно, в США обсуждают возможность расширения военной поддержки Украины, поскольку есть обеспокоенность тем, что Россия может снова попытаться захватить столицу в январе 2023 года.

Кроме того, в ЕС достигли политического решения увеличить общий финансовый "потолок" Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро (в ценах 2018 года) в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения в будущем.