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Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина

Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина

Президент Владимир Зеленский обратился отдельно к каждому европейскому лидеру, присутствовавшему на встрече Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF). Глава государства сообщил персонально каждому, в какой именно военной помощи нуждается Украина именно от их страны.

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"Зима сейчас – это действительно решающее время. Время, когда можно принять решения, результаты которых уже весной позволят определить восстановление нашей территориальной целостности и гарантирование того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит – Европы. И я ко всем хочу обратиться", - сказал гарант.

Что именно попросил Зеленский у каждого из лидеров JEF

У премьер-министра Великобритании Риши Сунака — увеличить возможность поставки систем ПВО Украине и помочь ускорить соответствующие решения партнеров.

У премьер-министра Норвегии Йонасома Гарома Стере — продолжить политику оборонной поддержки Украины и в следующем году как минимум на том же уровне, что и в этом году. Увеличить поставки комплексов NASAMS и ракет к ним.

У министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен — продолжить сотрудничество по танкам советского образца, необходимым снарядам, а также комплексам "Гарпун" и другим артиллерийским системам. Передать современную бронетехнику, прежде всего танки.

"Нет никакого объяснения тому, что Украина до сих пор не получила решения о предоставлении современных и эффективных танков, в частности "Леопардов". Первый, кто откроет эту оборонную возможность для Украины – с снабжением танков, – откроет ее для всех других наших партнеров. Нужен первый шаг, чтобы другие также сделали свои шаги", - отметил Зеленский, обращаясь к Оллонгрену.

У премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона — принять решение о передаче Украине артиллерийских систем Archer, ракетных комплексов RBS-98 и самолетов Gripen.

У президента Литвы Гитанаса Науседа — передать Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности ASAMS и переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля — воздух" FIM-92 Stinge.

У премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша — предоставить Украине артиллерийские системы (не назвал, какие именно).

У премьер-министра Эстонии Каи Каллас — продолжить сотрудничество с Киевом, которое уже достигнуто в оборонной сфере, в том числе в противокорабельной защите; передать систему "Цезарь".

У президента Финляндии Саули Нииностио – бронетехнику, 122-й и 152-й калибры, средства радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам, комплексы MLRS.

Между тем, как известно, в США обсуждают возможность расширения военной поддержки Украины, поскольку есть обеспокоенность тем, что Россия может снова попытаться захватить столицу в январе 2023 года.

Кроме того, в ЕС достигли политического решения увеличить общий финансовый "потолок" Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро (в ценах 2018 года) в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения в будущем.

Автор:
Вита Молодан