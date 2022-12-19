Зеленський персонально повідомив деяким європейським лідерам, яку зброю від їхніх країн чекає Україна

Президент Володимир Зеленський звернувся окремо до кожного європейського лідера, який був присутній зустрічі Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF). Голова держави повідомив персонально кожному, якої саме військової допомоги потребує Україна саме від їхньої країни.

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"Зима зараз – це справді вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати яких вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності й гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже – Європи. І я до всіх хочу звернутися", — сказав гарант.

Що саме попросив Зеленський у кожного з лідерів JEF

У прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака — збільшити можливість постачання систем ППО Україні й допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів.

У прем'єр-міністра Норвегії Йонасома Гарома Стере — продовжити політику оборонної підтримки України і в наступному році – як мінімум, на тому ж рівні, що й цьогоріч. Збільшити постачання комплексів NASAMS і ракет до них.

У міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен — продовжити співпрацю щодо танків радянського зразка, необхідних снарядів, а також комплексів "Гарпун" та інших артилерійських систем. Передати сучасну бронетехніку, передусім танки.

"Немає жодного пояснення тому, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема "Леопардів". Перший, хто відкриє цю оборонну можливість для України – з постачанням танків, – відкриє її для всіх інших наших партнерів. Потрібен перший крок, щоб інші також зробили свої кроки", — зазначив Зеленський, звертаючись до Оллонгрен.

У прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона — ухвалити рішення про передачу Україні артилерійських систем Archer, ракетних комплексів RBS-98, і літаків Gripen.

У президента Литви Гітанаса Науседа — передати Україні зенітні ракетні комплекси середньої дальності ASAMS та переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля — повітря" FIM-92 Stinge.

У прем'єр-міністра Латвії Кріш'яніса Каріньша — надати Україні артилерійські системи (не назвав, які саме).

У прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас — продовжити співпрацю з Києвом, яка вже досягнута в оборонній сфері, зокрема в протикорабельному захисті; передати системи "Цезар".

У президента Фінляндії Саулі Нііністьо — бронетехніку, 122-й і 152-й калібри, засоби радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам, комплекси MLRS.

Тим часом, як відомо, у США обговорюють можливість розширення військової підтримки України, оскільки є занепокоєння, що Росія може знову спробувати захопити столицю в січні 2023 року.

Крім того, в ЄС досягли політичного рішення збільшити загальну фінансову стелю Європейського фонду миру на 2 мільярди євро (у цінах 2018 року) у 2023 році з можливістю подальшого збільшення у майбутньому.