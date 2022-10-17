ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро

Рада Євросоюзу 17 квітня ухвалила виділення Україні шостого траншу у розмірі 500 мільйонів євро, збільшивши загальний внесок блоку у рамках Європейського фонду миру (EPF) для України до 3,1 мільярда євро. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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"Поки очільник українського МЗС Дмитро Кулеба звертається до FAC з бомбосховища, ми збільшуємо військову допомогу ЄС… Останні невибіркові напади Росії не похитнуть нашу рішучість підтримувати Україну, а лише посилять її", — зазначив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine.



Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022

Новий транш складається з 490 мільйонів євро на військову техніку та обладнання для ЗСУ, а також 10 мільйонів євро, призначених для закупки обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, і пальне.

Гроші також підуть на забезпення технічного обслуговування та ремонт військової техніки, яка вже була передана Україні державами-членами ЄС в рамках EPF.

Попередні заходи допомоги в рамках EPF для України були узгоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня, 23 травня та 22 липня 2022 року.

Інші союзники також нарощують військову допомогу. Нещодавно Велика Британія заявила, що передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі міністрів оборони країн альянсу оголосив, що Україна отримає від Іспанії чотири зенітні ракетні комплекси HAWK, а також сотні глушників сигналів проти бойових безпілотників.