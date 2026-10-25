Поліція Кіпру взялася за фінанси Абрамовича: йдеться про активи на $672 млн

Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансових операцій російського мільярдера Романа Абрамовича після спільного розслідування BBC Panorama та Бюро журналістських розслідувань (TBIJ). Журналісти стверджують, що документи могли бути сфальсифіковані для приховування активів на $672 млн та мінімізації податкових зобов'язань.

Про це інформує Dilo з посиланням на BBC.

Про початок перевірки представники кіпрської влади повідомили під час засідання парламентського комітету з питань боротьби з відмиванням грошей.

Підрозділ фінансової розвідки поліції Кіпру вже почав збір доказів. Слідчі мають встановити, чи були вчинені кримінальні правопорушення, зокрема шахрайство або підроблення документів.

Представник поліції Андреас Анастасіадес заявив, що перевірятимуть будь-які компанії та осіб, які могли бути причетні.

За даними BBC і TBIJ, у звітності компаній Абрамовича, яку у 2006 році підписувала Deloitte Cyprus, перестали відображатися активи загальною вартістю близько $672 млн.

Йдеться, зокрема, про суперяхти, приватні літаки та нерухомість.

Журналісти також стверджують, що Deloitte могла консультувати структури Абрамовича щодо схеми, яка дозволяла скоротити податкові платежі шляхом використання документів із недостовірними даними.

Матеріали ґрунтуються на витоку тисяч документів про фінанси Абрамовича та мережу офшорних компаній, якими управляли з Кіпру у 1995–2022 роках.

Що кажуть Абрамович і Deloitte

Адвокати Абрамовича заперечують ухилення від сплати податків або приховування активів.

Вони також заявляють, що журналісти не надали доказів того, що бізнесмен знав про можливу фальсифікацію документів, санкціонував її або керував нею.

У Deloitte Cyprus заявили, що діяли відповідно до чинного законодавства. Компанія також зазначила, що через давність подій документи більш ніж 20-річної давності вже недоступні для перевірки.

Окрема справа стосується €25 млн ПДВ

Раніше BBC і TBIJ повідомляли про іншу податкову схему, пов'язану з експлуатацією яхт Абрамовича.

Після того розслідування двом колишнім директорам компанії висунули обвинувачення у справі про несплату €25 млн ПДВ. Вони мають постати перед судом на Кіпрі.

Нагадаємо, у 2022 році на острові Джерсі заморозили активи Абрамовича на суму понад $7 млрд після запровадження проти російського мільярдера санкцій Великої Британії та Євросоюзу.