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На острові Джерсі заморозили активи Абрамовича на суму понад $7 млрд
В офшорній зоні острова Джерсі заморожено понад 7 млрд доларів, які належать російському олігарху Роману Абрамовичу.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву місцевого уряду, таку ухвалу видав Королівський суд Джерсі.
За інформацією агентства, правоохоронці провели обшук у приміщенні, яке може бути пов'язане з олігархом.
Минулого місяця Європейський Союз та Британія наклали на Абрамовича санкції на тлі обмеження фінансової свободи наближених до Путіна російських олігархів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому Абрамовичу вдалося вберегтися від санкцій США. Одна з версій – його роль у переговорах між Росією та Україною.
У Bloomberg зазначають, що ці санкції заморозили активи Абрамовича та поставили під питання майбутнє футбольного клубу "Челсі" .
Острів Джерсі є частиною Нормандських островів і має власний уряд, проте належить юрисдикції Британії.
Джерсі довгий час вважається "податковою гаванню" для олігархів і внесений українським урядом до переліку офшорних зон.