На острові Джерсі заморозили активи Абрамовича на суму понад $7 млрд

В офшорній зоні острова Джерсі заморожено понад 7 млрд доларів, які належать російському олігарху Роману Абрамовичу.

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Як повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву місцевого уряду, таку ухвалу видав Королівський суд Джерсі.

За інформацією агентства, правоохоронці провели обшук у приміщенні, яке може бути пов'язане з олігархом.

Минулого місяця Європейський Союз та Британія наклали на Абрамовича санкції на тлі обмеження фінансової свободи наближених до Путіна російських олігархів.

При цьому Абрамовичу вдалося вберегтися від санкцій США. Одна з версій – його роль у переговорах між Росією та Україною.

У Bloomberg зазначають, що ці санкції заморозили активи Абрамовича та поставили під питання майбутнє футбольного клубу "Челсі" .

Острів Джерсі є частиною Нормандських островів і має власний уряд, проте належить юрисдикції Британії.

Джерсі довгий час вважається "податковою гаванню" для олігархів і внесений українським урядом до переліку офшорних зон.