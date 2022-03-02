Российский олигарх Абрамович продает "Челси" и заявляет, что "деньги пойдут на благо жертв войны в Украине"

Российский бизнесмен Роман Абрамович официально заявил, что он принял решение продать свой ФК "Челси". Все деньги, по словам олигарха, пойдут в новый фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине.

Заявление Абрамовича опубликовала пресс-служба ФК.

"Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных и неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению" — резюмировал Абрамович.

Он добавил, что для него этого тяжелое решение. Вероятно, олигарх решил уберечь "Челси" от санкций, под которые он попал в связи с началом полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Когда создадут этот фонд, куда Абрамович собирается перечислять деньги для пострадавших в войне украинцев, пока не ясно, даже точно неизвестно, создадут ли его вообще. Каких либо деталей в пресс-службе ФК ее сообщили.

Примечательно, что в своем официальном заявлении российский олигарх называет вторжение РФ в Украину войной, хотя российские власти категорически запрещают это делать и даже заявляют об введении уголовно наказания.

Тем временем США вводят новые санкции против РФ и Беларуси. В Белом доме заявляют, что в результате исторической многосторонней координации Россия стала глобальным экономическим и финансовым изгоем.

В это раз американские власти ударили санкциями по оборонной и нефтяной промышленности страны-агрессора.