Состояние богатейших бизнесменов России резко сократилось на фоне эскалации конфликта в Украине

Российские олигархи потеряли уже 32 миллиарда долларов из-за эскалации конфликта на Донбассе и после признания Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, которое ведет свой рейтинг богатейших людей мира.

В издании отмечают, что заметили резкое сокращение состояния российских олигархов после того, как президент США Джозеф Байден объявил о введении новых санкций против РФ.

Состояние 23 российских миллиардеров в настоящее время составляет 343 миллиарда долларов против 375 миллиардов долларов на конец 2021 года.

Олигарх Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть, возглавил список российских миллиардеров, которые потеряли больше всего денег в последнее время. Ранее он входил в топ-500 богатейших людей мира, в 2022 году потерял почти треть своего состояния. Теперь его общий капитал оценивают в 16 миллиардов долларов.

С начала года председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон потерял 6,2 миллиарда долларов, президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов — 3,5 миллиарда долларов.

Российские миллиардеры продолжат терять большие объемы своих денег, считают в Bloomberg, так как страны вводят все новые санкции. В частности, новые санкции Великобритании могут существенно ударить по богатейшим бизнесменам РФ — Тимченко и семье Ротенбергов.

США также начали вводить жесткие санкции против России, а именно в отношении суверенного долга РФ и российских элит. Ограничения сильно бьют по российской экономике, а рубль уже стал самой нестабильной валютой в мире.