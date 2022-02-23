Статки найбагатших бізнесменів Росії різко скоротилися на тлі ескалації конфлікту в Україні

Російські олігархи втратили вже 32 мільярди доларів через ескалацію конфлікту на Донбасі і після визнання Росією незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, яке веде свій рейтинг найбагатших людей світу.

У виданні наголошують, що помітили різке скорочення статків російських олігархів після того, як президент США Джозеф Байден оголосив про запровадження нових санкцій проти РФ.

Статки 23 російських мільярдерів нині становлять 343 мільярди доларів проти 375 мільярдів доларів на кінець 2021 року.

Олігарх Геннадій Тимченко, чий статок у 2022 році скоротився майже на третину, очолив список російських мільярдерів, які втратили найбільше грошей останнім часом. Раніше він входив до топ-500 найбагатших людей світу, у 2022 році втратив майже третину свого статку. Тепер його загальний капітал оцінюють у 16 мільярдів доларів.

З початку року голова правління "Новатека" Леонід Міхельсон втратив 6,2 мільярда доларів, президент компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов - 3,5 мільярда доларів.

Російські мільярдери продовжать втрачати великі обсяги своїх грошей, вважають у Bloomberg, оскільки країни запроваджують нові санкції. Зокрема, нові обмежувальні міри Великобританії можуть суттєво вдарити по найбагатших бізнесменах РФ: Тимченку та сім'ї Ротенбергів.

США також почали вводити жорсткі санкції проти Росії, а саме щодо суверенного боргу РФ та російських еліт. Обмеження сильно б'ють по російській економіці, а рубль уже став найнестабільнішою валютою у світі.