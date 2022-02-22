Російський рубль став найнестабільнішою валютою у світі

Російський рубль зайняв перше місце з волатильності серед світових валют, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Так, 21 лютого курс долара вперше з січня перевищив 80 рублів. Таким чином, волатильність російського рубля, розрахована за цінами одномісячних опціонів на пару долар – рубль, досягла 33,97.

За даними Bloomberg, місяць тому поставлена волатильність рубля, яка показує, як ринок оцінює майбутню амплітуду коливань валютного курсу, становила 20,7%.

На той момент російська валюта за цим показником посідала друге місце, поступаючись турецькій лірі (32,6%), яка пережила рекордний обвал через політику президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.

Проте до 14 лютого волатильність ліри знизилася до 19,75%, а волатильність рубля і натомість зростання геополітичної напруги зросла до 24,3%. З того часу рубль залишається лідером серед світових валют щодо цього індикатора, зазначає видання.

У виданні зазначають, що волатильність рубля зростала одночасно з падінням його курсу на тлі загострення ситуації на Донбасі та обговорення визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР". Вдень 21 лютого показник становив 28,78%, після повідомлень про знищення "українських диверсантів" у Ростовській області він зріс до 33,55% і продовжив збільшуватися на тлі засідання Ради безпеки, присвяченого визнанню самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Крім цього, ці події призвели до різкого падіння російського фондового ринку та валюти. Зокрема, на закритті основних торгів ринок впав більш ніж на 10%, при цьому під час екстреного засідання Ради безпеки падіння індексу Московської біржі перевищувало 13%, індексу РТС – 16%.

Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки".

Після цього на сайті Державної системи правової інформації РФ опублікували укази Путіна, в яких сказано, що російський президент доручив Міноборони "забезпечити підтримку миру в ДНР і ЛНР російськими збройними силами".