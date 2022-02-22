Через загострення ситуації в Україні різко підскочили ціни на нафту

Сьогодні, 22 лютого, під час ранкових торгів ціни на нафту демонструють впевнене зростання, оновлюючи семирічні максимуми, повідомляє MarketWatch.

Як зазначає видання, зростання цін на пальне відбувається на тлі ризиків повномасштабного військового вторгнення Росії до України.

Так, вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:09 за київським часом становила $96,80 за барель, що на $1,41 (1,48%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За день до цього нафтові контракти подорожчали на 2% – до $95,39 за барель.

У той же час, ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $93,86 за барель, що на $2,79 (3,06%) вище за підсумкове значення сесії в п'ятницю. коли вартість цих контрактів опустилася на 0,8%.

21 лютого торги WTI не проводились через свято у США. Термін дії березневих контрактів на WTI спливає із закриттям ринку у вівторок.

Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки".

Після цього на сайті Державної системи правової інформації РФ опублікували укази Путіна, в яких сказано, що російський президент доручив Міноборони "забезпечити підтримку миру в ДНР і ЛНР російськими збройними силами".

На незаконне рішення Путіна вже відреагували глави Єврокомісії та Євроради Фон дер Ляйєн та Шарль Мішель, назвавши визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР" порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. Крім того, рішення Путіна порушує Мінські угоди, наголошують європейські лідери.

У свою чергу голова Міністерства закордонних справ Данії Еппе Кофод назвав рішення Росії ворожим та порушенням міжнародного права.

Як повідомили у Білому домі президент США Джозеф Байден спочатку анонсував, а пізніше — підписав указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування "ДНР" та "ЛНР".