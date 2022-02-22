Из-за обострения ситуации в Украине резко подскочили цены нефть

Сегодня, 22 февраля, в ходе утренних торгов цены на нефть демонстрируют уверенный рост, обновляя семилетние максимумы, сообщает MarketWatch.

Как отмечает издание, рост цен на топливо происходит на фоне рисков полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по киевскому времени составляла $96,80 за баррель, что на $1,41 (1,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

За день до этого нефтяные контракты подорожали на 2%, до $95,39 за баррель.

В то же время цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,86 за баррель, что на $2,79 (3,06%) выше итогового значения сессии в пятницу, когда стоимость этих контрактов опустилась на 0,8%.

21 февраля торги WTI не проводились из-за праздника в США. Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

После этого на сайте Государственной системы правовой информации РФ опубликовали указы Путина, в которых сказано, что российский президент поручил Минобороны "обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" российскими вооруженными силами".

На незаконное решение Путина уже отреагировали главы Еврокомиссии и Евросовета Фон дер Ляйен и Шарль Мишель, назвав признание независимости "ДНР" и "ЛНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Кроме того, решение Путина нарушает Минские соглашения, подчеркивают европейские лидеры.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Дании Еппе Кофод назвал решение России враждебным и нарушением международного права.

Как сообщили в Белом доме, президент США Джозеф Байден сначала анонсировал, а позже подписал указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования "ДНР" и "ЛНР".