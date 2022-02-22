Российский рубль стал самой нестабильной валютой в мире

Российский рубль занял первое место по волатильности среди мировых валют, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Так, 21 февраля, курс доллара впервые с января превысил 80 рублей. Таким образом, волатильность российского рубля, рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар – рубль, достигла 33,97.

По данным Bloomberg, месяц назад вмененная волатильность рубля, которая показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса, составляла 20,7%.

На тот момент российская валюта по этому показателю занимала второе место, уступая турецкой лире (32,6%), пережившей рекордный обвал из-за политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако к 14 февраля волатильность лиры снизилась до 19,75%, а волатильность рубля на фоне роста геополитической напряженности возросла до 24,3%. С тех пор рубль остается лидером среди мировых валют по этому индикатору, отмечает издание.

В издании отмечают, что волатильность рубля росла одновременно с падением его курса на фоне обострения ситуации на Донбассе и обсуждения признания независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Днем 21 февраля показатель составлял 28,78%, после сообщений об уничтожении "украинских диверсантов" в Ростовской области он вырос до 33,55% и продолжил увеличиваться на фоне заседания Совбеза, посвященного признанию самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Кроме этого, эти события привели к резкому падению российского фондового рынка и валюты. В частности, на закрытии основных торгов рынок упал более чем на 10%, при этом в ходе экстренного заседания Совбеза падение индекса Московской биржи превышало 13%, индекса РТС – 16%.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

После этого на сайте Государственной системы правовой информации РФ опубликовали указы Путина, в которых сказано, что российский президент поручил Минобороны "обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" российскими вооруженными силами".