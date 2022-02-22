Великобританія запроваджує санкції проти п'яти російських банків та бізнесменів - прем'єр-міністр Джонсон

Великобританія у відповідь визнання Росією “Л/ДНР” вирішила запровадити новий пакет санкцій проти п'яти основних банків Російської Федерації. Крім того, обмежувальні заходи вводять проти найбагатших бізнесменів РФ: Геннадія Тимченка та сім'ї Ротенбергів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час виступу у Палаті громад 22 лютого.

"Ми використовуємо свої нові повноваження, щоб зупинити Кремль. Сьогодні Сполучене королівство запроваджує санкції проти п'яти основних банків Росії. Також ми вводимо санкції проти Геннадія Тимченка та проти сім'ї Ротенбергів. Все, чим вони володіють у Великій Британії, заморозять", - сказав Джонсон.

Додатково Великобританія вже готує наступний пакет санкцій, який передбачає обмеження будь-яких бізнес-відносин із російськими олігархами, які потрапили під санкції.

Зазначимо, що і Тимченко, і Ротенберги є дуже впливовими людьми в РФ. Вважається, що Тимченко наближений до оточення президента Росії Володимира Путіна, а Ігор Ротенберг входить до списку найбагатших людей за вересією журналу Forbes.

Джонсон не уточнив, проти яких саме банків вводять санкції, при цьому Sky News повідомляє, що під удар потрапили наступні п'ятьох російських банків: банк "Росія", Промзв'язокбанк, Індустріальний ощадний банк, Генбанк, Чорноморський банк розвитку та реконструкції.

На цьому влада Великобританії не збирається зупинятися. Якщо ескалація з боку РФ продовжиться, то країна негайно запровадить сильніші санкції проти Росії.

"Ми не дозволимо втягнути Європу (континент) у ситуацію, де агресія є допустимою. Ставки високі. І вторгнення Путіна в Україну має зазнати поразки. Ми маємо зупинити ескалацію. Наші думки звернені до наших хоробрих українських друзів. Їм нічого не потрібно крім миру", - наголосив Джонсон, закінчуючи свій виступ.

Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки" увечері 21 лютого. Звичайно, це спричинило хвилю засудження з боку всіх країн цивілізованого світу.

Президент США Джозеф Байден спочатку анонсував, а пізніше підписав указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, видання Reuters повідомило, що з ініціативи канцлера ФРН Олафа Шольца у Німеччині зупинили сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", що пов'язано з діями РФ щодо України.

Слід зазначити, інші країни продовжують засуджувати рішення РФ, запроваджувати санкції тощо. Але у Росії до цього були свідомо готові. Незабаром після того, як Путін визнав псевдореспубліки, глава МЗС Сергій Лавров зазначив, що Росія очікувала на негативну реакцію світової спільноти.