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Германия остановила процесс сертификации "Северного потока-2", — Шольц

северный поток 2
Газопровод "Северный поток-2"

По инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца в Германии остановили сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", что связано с действиями РФ в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters.

Шольц заявил, что попросил Федеральное министерство экономики отозвать доклад по обеспечению энергобезопасности у германского регулятора — Федерального сетевого агентства.

"Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен", — подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц также заявил, что в течение дня санкции будут приняты в ответ на признание Россией квазиреспублик "ДНР и ЛНР".

"В ЕС мы обсудили первый пакет санкций и в течение дня примем по нему совместное решение", — сказал канцлер ФРГ.

Ранее Шольц заявлял,  что газопровод "Северный поток-2" будет остановлен в случае эскалации ситуации в Украине. Обострение на Донбассе началось 17 февраля 2022 года, а 22 февраля Россия признала независимость псевдореспублик "Л/ДНР".

Автор:
Сергей Горелов