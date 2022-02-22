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Німеччина зупинила процес сертифікації "Північного потоку-2", — Шольц
За ініціативи канцлера ФРН Олафа Шольца у Німеччині зупинили сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", що пов'язано з діями РФ щодо України. Про це повідомляє Reuters.
Шольц заявив, що попросив Федеральне міністерство економіки відкликати доповідь щодо забезпечення енергобезпеки у німецького регулятора — Федерального мережевого агентства.
"Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може бути запущено", — наголосив канцлер ФРН.
Шольц також заявив, що протягом дня санкції буде прийнято у відповідь на визнання Росією квазіреспублік "ДНР та ЛНР".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"У ЄС ми обговорили перший пакет санкцій і протягом дня ухвалимо щодо нього спільне рішення", — сказав канцлер ФРН.
Раніше Шольц заявляв, що газопровід "Північний потік-2" буде зупинено у разі ескалації ситуації в Україні. Загострення на Донбасі розпочалося 17 лютого 2022 року, а 22 лютого Росія визнала незалежність псевдореспублік "Л/ДНР".