Цена на газ в Европе подбирается к $1000. Украинцам пора готовиться к подорожанию всего?

В преддверии отопительного сезона цены на газ в Европе стремительно растут. Так, последняя пиковая стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF 15 сентября составила 70,7 евро за мегаватт, что соответствует 957,6 долл. за 1 тыс. куб. м. И хотя исторический рекорд в 969 долл. за тысячу кубометров еще не побит, опасения добавляет тот факт, что стремительный рост цен случился в сезон закачки, когда газа расходуется мало и спрос на него низкий.

В контексте достройки газопровода "Северный поток-2" со стороны руководства "Нафтогаза" были озвучены тезисы, что энергетический кризис в Европе вызван действиями российского газового монополиста "Газпрома", который отказался бронировать дополнительные транзитные мощности украинской газотранспортной системы и сейчас поставляет в Европу гораздо меньше газа, чем мог бы. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, такой рост цен является ничем иным, как спланированной кампанией России против Европы

Безусловно, логика в этих заявлениях есть и элемент шантажа в действиях "Газпрома" вполне может присутствовать. В пользу этого тезиса говорят заявления Кремля: во время пиковой цены 15 сентября было озвучено, что стоимость газа снизится, после того как будет запущен "Северный поток-2". Ранее в "Газпроме" надеялись запустить газопровод в начале октября. Хотя "Северный поток-2" уже достроен, его оператор должен будет действовать в рамках европейского законодательства, а сам газопровод нужно будет еще сертифицировать. Вследствие этого газопровод заработает только в 2022 году.

Пиковую цену на газ удалось снизить благодаря поставкам норвежских газовиков. После завершения профилактических ремонтов на своих месторождениях норвежцы возобновили прокачку газа. А второй после "Газпрома" крупнейший поставщик Европы норвежский газовый гигант Equinor заявил о намерении увеличивать добычу везде, где только возможно. После этого цены обвалились на 200 долл. за 1 куб. м. А после того как "Газпром" повторно отказался бронировать мощности украинской ГТС цена опять подскочила до 900 долларов за тыс. кубометров.

Зимний период, когда спрос на газ выше, еще впереди, а ситуация в преддверии отопительного сезона вызывает много вопросов. Delo.ua рассказывает, что стало причиной аномального роста цен, как энергетический кризис в Европе скажется на Украине во время отопительного сезона и будет ли в период зимних холодов цена на газ выше $1 тыс за тысячу кубометров.

Почему это случилось? "Газпром", глобальный климатический тренд и конкуренция с Азией

По словам директора интегрированных коммуникаций группы "Нафтогаз" Максима Билявского, похожая ценовая ситуация на европейских хабах уже случалась в Европе в марте 2018 года. Тогда это было связано с аномально холодным фронтом "Зверь с востока" (The Beast from the East), что привело к резкому увеличению потребления газа и повышению его стоимости почти до 1 тыс. долл. за тысячу кубометров.

Билявский отмечает, что в настоящее время ценовая ситуация обусловлена ограничением поставок газа в Европу из России, а также ростом котировок на сжиженный газ на азиатских рынках.

Также одной из причин стало изменение тренда на некогда основной газодобывающей базе Европы — Гронингенском месторождении. Когда-то это месторождение было главным поставщиком газа для потребителей Северо-Западной Европы, однако из-за высокой сейсмической активности власти Нидерландов приняли решение вывести месторождение из эксплуатации до 2028 года, несмотря на большие запасы газа (2,7 трлн куб. м).

Вместе с сокращением добычи в Европе ожидается увеличение спроса на голубое топливо, из-за чего повысится импортозависимость ЕС от поставщиков газа из России и поставщиков СПГ (сжиженного газа). Глобальный климатический тренд European Green Deal и CBAM будут вынуждать производителей электроэнергии отказываться от угольной генерации и переходить на газ.

При этом на европейские цены повлияло и снижение объемов добычи газа в США. Из-за глобальной климатической политики там ограничивается выдача новых лицензий, а также уменьшается активность буровых работ на существующих участках.

Однако главной причиной Билявский называет действия "Газпрома". Российский газовый монополист отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС и увеличивать поставки газа в Европу, несмотря на высокий спрос, для того чтобы надавить на ЕС в вопросе запуска "Северного потока-2".

Биржевой пузырь и давление на Еврокомиссию

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация с ценами на газ в Европе очень напоминает биржевой пузырь. Нечто похожее случилось с нефтью в 2008 году, когда цена за баррель была 141 долл., но потом обвалилась до 30 дол.

Рябцев считает, что основной причиной роста стоимости газа является не столько политика "Газпрома", сколько желание европейских финансовых кругов заработать: "Растет не цена на газ, а спекулятивные котировки на европейских газовых хабах, на которых торгуют излишками газа, а их сейчас как раз нет. Кроме поставщиков и потребителей газа в торгах участвуют трейдеры и финансовые организации, которые торгуют по сути воздухом. Это очень легкий способ заработать, если у тебя есть сумма и ты можешь ей рисковать. Чем выше сумма, тем больше вероятность заработать. Когда эти заработки увеличиваются, никто не хочет вкладывать в добычу газа, его транспортировку, легче формировать ВВП страны за счет таких транзакций. А казино никогда не проигрывает. Проигрывают рядовые инвесторы".

Эксперт полагает, что главными инициаторами и бенефициарами ценового ралли являются компании из Германии, Австрии и Нидерландов. Также он считает, что газовый пузырь лопнет, когда будет запущен "Северный поток-2" и в Европу пойдет дешевый газ из России.

Энергетический эксперт Валентин Землянский согласен, что Европа имеет дело с биржевым пузырем. По его словам, в 2020 году добывающие компании всего мира понесли убытки, газ тогда стоил меньше 100 долл. за тысячу куб. м. Нынешняя ситуация с ценами даст газовикам возможность возместить провал годичной давности.

Также Землянский не исключает влияния такого фактора, как запуск "Северного потока-2": "Европейское бизнес-лобби хочет играть по своим правилам, а не по правилам Европейской комиссия исходя из политической целесообразности взаимоотношений с Россией. То есть бизнес находится вне политики, ему плевать на Путина и на взаимоотношения с Украиной. Для европейского бизнеса приоритетом является максимизация прибыли и минимизация убытков".

По его мнению, текущая ценовая ситуация на рынке газа решает несколько задач для крупного европейского бизнеса. Во-первых, бизнес может неплохо заработать, когда пузырь лопнет. Во-вторых, эксперт не исключает внутриевропейскую политическую игру, чтобы ограничить полномочия Еврокомиссии по регулированию европейского газового рынка и запуск "Северного потока-2".

"Здесь главную скрипку играет тройственный союз, состоящий из России, Германии и Австрии. Говорить о том, что во всем виноват "Газпром", недальновидно. После запуска "Северного потока-2" этот пузырь, безусловно, лопнет", — отмечает Землянский.

В свою очередь основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль считает, что о спланированной акции или согласованных действиях кого-либо говорить не стоит: "В газовом бизнесе многие факторы сложно прогнозировать, например, отсутствие ветра или плохую работу ветровых электростанций. Азиатская экономика в этом году начала стремительно восстанавливаться после локдауна. Япония увеличила потребление газа на 6%, Китай на 26%. Мало кто мог подумать, что Бразилия увеличит закупку газа. Там была сухая зима, и выработка ГЭС была очень малой, они замещали эти мощности выработкой газовых электростанций. Поэтому стоит говорить о нескольких факторов, которые привели к повышению цен на газ".

Европе предрекают продовольственную инфляцию

При текущем ценовом тренде в сезон закачки прогнозы на зиму выглядят довольно мрачными. Так, издание Bloomberg сообщило о том, что некоторые компании уже заявили о закрытии заводов в Европе. По мнению издания, энергетические рынки Европы являются последним примером того, как рост цен на сырьевые товары сказывается на мировой экономике. Ограниченные поставки всего, от алюминия до зерна и нефти, вызвали опасения по поводу дальнейшего роста инфляции. При всем этом более высокие затраты на отопление окончательно опустошат кошельки граждан ЕС, которые и так столкнулись с повышением цен на продукты питания. К тому же многие из них все еще борются с последствиями пандемии.

При этом природный газ — это не только топливо, но и технологическое сырье для химических заводов, которые производят удобрения. Поэтому к росту цен на газ наиболее чувствительны именно такие предприятия.

Первыми закрылись предприятия гиганта химпрома, компании CF Industries. Аналитики Bloomberg считают, что такой шаг ограничит объем производства компании и окажет существенное влияние на рынок, поскольку другие компании также могут последовать примеру CF. А это может стать причиной ажиотажа уже на этом рынке.

При этом цены на удобрения уже достаточно высокие, и это также сказывается на европейских фермерах, рост затрат которых может усилить продовольственную инфляцию.

В свою очередь аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc также прогнозируют тяжелые последствия для европейской экономики, если зима будет холодной. В этом случае Европе придется конкурировать с Азией за поставки сжиженного природного газа, что приведет к еще большему росту цен. Также есть немалый риск того, что сжиженного газа, направляемого в Европу, будет недостаточно для предотвращения истощения запасов газа к концу зимы.

В этом случае единственным уравновешивающим механизмом будет дальнейшее значительное повышение европейских цен на газ и электроэнергию вместе с сокращением спроса на электроэнергию в промышленном секторе из-за отключений электроэнергии.

К чему готовиться Украине

Рябцев считает, что ценовое ралли в Европе вряд ли повлияет на отопительный сезон в Украине, потому что цена на газ, который "Нафтогаз" поставляет украинским домохозяйствам и предприятиям теплокоммунэнерго, фиксированная. Проблема будет в том случае, если "Нафтогаз" повысит эту цену.

По мнению эксперта, цены на газ в Европе могут стать проблемой для украинской промышленности: "Кого в Украине интересует, почем будет брать газ Фирташ? Химпредприятия и промышленное объединение "АЗОТ" умышленно доводят до банкротства. Выставляемые цены привязаны к спекулятивным котировкам, они неподъемные для этих предприятий и делают их продукцию неконкурентоспособной на мировых рынках. А раз так, то и поступления валютной выручки в бюджет сокращаются. Но это никого не волнует, поскольку все наши рассказывают о потерях от "Северного потока-2". Но какие потери понесет национальная экономика от привязки внутренних цен на газ к этим спекуляциям на европейских газовых хабах, никто не говорит. Это намного серьезнее для украинских предприятий".

К слову, одно из крупнейших химпредприятий Украины, Одесский припортовый завод, уже остановилось из-за высоких цен на газ, хотя в первом полугодии предприятие сработало с прибылью в 430 млн грн.

Насчет того, что цены в Европе не повлияют на отопительный сезон в Украине, согласен и Кобаль. По его мнению, Украина сформировала запасы, также у нас есть собственная добыча. При этом эксперт отмечает, что из-за роста потребления газа с началом отопительного сезона вряд ли стоит ожидать, что цены на газ в Европе снизятся.

"Думаю, что период высоких цен будет длиться до весны, до конца отопительного сезона. Сертификация и запуск "Северного потока-2" не сильно изменят ситуацию. Газа больше не станет. Стоимость газа в Азии высокая, а это основной покупатель СПГ, Европа потребляет в три раза меньше. Если бы у нас было больше сжиженного газа, можно было бы говорить о потенциальном снижении цены", — говорит Кобаль.

При этом он считает, что стоимость газа может достигнуть 1 тыс. долл. за тысячу кубометров, однако продержится она недолго: "Потребители на смогут платить таку высокую цену за газ. Что касается химической промышленности, то есть большая угроза остановки предприятий, падения потребления. Это повлияет на баланс газа и, соответственно, на его стоимость. Если газ будет очень дорогой, начнут искать альтернативу и отказываться от дорогого газа".

По его мнению, цена в 900 долл. — это некий психологический барьер для европейской промышленности. При такой стоимости предприятия, для которых метан является сырьем, находятся на пределе убыточности.

"Я думаю, что мы находимся в такой точке, что дороже — это очень плохо, а дешевле — еще рано. Потому что есть еще спрос на газ, есть еще люди, которые готовы за него платить. Мы близки к тому, что подорожание газа приведет к остановке большого количества предприятий", — говорит эксперт.

А СЕО компании ETG.UA Владимир Шведкий считает, что данный ценовой тренд сохранится до тех пор, пока предложение трубопроводного либо танкерного газа не покроет потребности рынков Евросоюза.

"Такие факторы, как холодная зима, могут усилить этот тренд и добавить определенной стрессовости рынку, вследствие чего мы сможем наблюдать резкие скачки котировок в течение суток и в будущем. Если же дефицит предложения газа, искусственно созданный "Газпромом", будет удерживаться, это может вызвать дополнительное повышение цен на газ на протяжении всего отопительного периода", — говорит Шведкий.

Также он отмечает, что отсутствие газового хаба на территории Украины, а также предложения со стороны украинских добытчиков продавать газ по форвардным контрактам на квартал и более длительный период приводят к тому, что украинский промышленный потребитель "не живет" долгосрочными закупками.

По этой причине стоимость ресурса на украинском спотовом рынке будет расти и очень серьезно ударит по промышленности. Промышленность и бизнес в Украине будут приобретать природный газ по цене в пределах 30 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Это негативно повлияет на объемы выпуска промышленной продукции и плохо скажется на результатах работы этого сектора экономики в целом.

"Как следствие, мы увидим рост цен на конечную продукцию, столкнемся с повышением общего уровня инфляции. Каждый из нас, как потребитель, заплатит больше за продукты, производимые в Украине", — говорит Шведкий.

Степан Крьока, специально для Delo.ua