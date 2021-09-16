Цены на газ в Европе снизились после возобновления поставок из Норвегии

Биржевые цены на газ на европейском хабе TTF снизились на 200 долларов за тысячу кубометров, после того как почти достигли отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Так утром 16 сентября на бирже ICE Futures цена зимнего фьючерса на спотовый индекс TTF составляла 62 евро за мегаватт, что соответсвует цене в 751,5 долларов за тысячу кубометров.

Однако позже цены отскочили от дна: по состоянию на 11:22 цена ноябрьского фьючерса на бирже составляет 69,975 евро за мегаватт, что соответствует цене в 848 долларов за кубометр.

По данным ряда СМИ данное падение цены связано с возобновлением поставок газа из Норвегии, газовики которой начали завершать профилактические ремонты на своих месторождениях.

При этом Reuters сообщает, что второй после российского "Газпрома" поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor планирует наращивать добычу газа везде, где это возможно, в том числе и на гигантском месторождении "Тролль" в норвежском секторе Северного моря для того чтобы удовлетворить спрос в Европе.

"Ценовые сигналы ясно указывают на то, что Европе нужен наш газ больше, чем когда-либо", — заявила на энергетической конференции в Осло финансовый директор Equinor Ульрика Фирн.



Напомним, 14 сентября цены на природный газ в Европе превысили отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 октября они вплотную приблизились к отметке 1000 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный рост вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный Поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.

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