"Северный поток-2" достроен, а зима близко. Чем Украина хочет заменить поставки "Газпрома"

10 сентября случилось то, чего так не хотели власти и боялась значительная часть украинского общества. Председатель правления российского газового гиганта "Газпром" Алексей Миллер заявил, что скандально известный газопровод "Северный поток-2" достроен. Правда, еще предстоит провести пусконаладочные работы и сертифицировать газопровод. Однако россияне вместе со своими партнерами планируют запустить "Северный поток-2" до конца этого года.

Украина в последние месяцы безуспешно пыталась помешать достройке газопровода политическим путем, полагая, что после его запуска транзит газа перестанет быть сдерживающим фактором для России. Также украинская сторона неоднократно заявляла, что и сам газопровод, и газ для России не столько бизнес, сколько инструмент политического влияния на Европейский Союз. Не беремся прогнозировать политические последствия достройки "Северного потока-2", но как одну из причин противодействия запуску газопровода назовем вероятную потерю дохода от транзита. За 2020 год "Газпром" выплатил "Нафтогазу" более $2 млрд. А это, в принципе, неплохая сумма не только для "Нафтогаза", но и для украинского бюджета.

Есть еще один момент, который касается не только финансовых вопросов. Технически украинская ГТС построена так, что система транзита газа из России в ЕС и система распределения газа по территории Украины составляют одно целое. То есть для того, чтобы жители регионов Украины получили газ во время отопительного сезона в трубе, по которой осуществляют транзит, должен поддерживаться определенный уровень давления.

Мы уже писали о том, почему газопровод "Северный поток-2" скорее всего будет достроен. Также говорили о рисках от падения давления в ГТС вследствие потери транзита. Однако борьба за транзит через Украину продолжается, даже несмотря на, казалось бы, очевидную победу "Газпрома". Руководство "Нафтогаза" и Оператора ГТС пытаются найти источники компенсации потери транзита российского газа, чтобы спасти украинскую ГТС. Delo.ua решило проанализировать возможные сценарии по спасению ГТС, которые были озвучены главными игроками газового рынка.

Надежда на сохранение транзита

Трубопровод "Северный поток-2" мало построить, его нужно еще и сертифицировать. Процедура подразумевает проверку оператора газопровода на соответствие европейскому законодательству и может занять 4 месяца. А здесь у "Газпрома" наметились кое-какие проблемы. 25 августа суд в Германии обязал "Северный поток-2" действовать в рамках европейского законодательства. Это означает, что инициатор строительства газопровода "Газпром" юридически не сможет контролировать газопровод, его нужно передать независимой компании. В противном случае газопровод не будет сертифицирован, а "Газпром" оштрафуют, если начнет качать газ.

При этом за сохранение транзита через Украину выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Надежды на сохранение транзитного контракта с "Газпромом" не оставляет и Банковая. Понимая ненадежность России как партнера, а также желание Кремля использовать газ как элемент политического давления, Украина ищет альтернативные источники заполнения ГТС.

Так, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко еще после встречи с Меркель заявил, что рассчитывает на то, что перед сертификацией "Северного потока-2" доступ к украинской ГТС получит третья сторона. То есть другие компании, а не только "Газпром", смогут использовать ГТС Украины для транспортировки газа в ЕС. При этом точкой передачи газа должна стать границы Украины и России. Такой третьей стороной могут быть газодобывающие компании из Средней Азии либо же европейские компании, которые добывают газ в России.

А глава Оператора ГТС Сергей Макогон в эфире "Радио НВ" озвучил еще один сценарий по спасению газотранспортной системы. Он считает, что защититься от шантажа "Газпрома" можно при помощи активного сотрудничества с поляками. Польская сторона сможет хранить в украинских газохранилищах сжиженный газ, который она будет покупать на LNG-терминале Свиноуйсьце на берегу Балтийского моря. Это поможет Польше балансировать их энергосистему в моменты пиковых нагрузок. При этом у поляков есть и другие варианты поставок газа.

"Польша строит не только LNG-терминал, а еще и так называемую Балтийскую трубу, соединяющую Польшу с месторождениями газа в Северном море. Кроме того, уже запущен интерконнектор с балтийскими странами, и можно получать газ с LNG-терминала в Клайпеде. Также построен интерконнектор со Словакией. Поэтому есть немало вариантов сотрудничества между нашими странами", — отметил Макогон.

По его словам, для этого нужно реконструировать компрессорную станцию и достроить не очень большой газопровод в Польшу, чтобы можно было технически поставлять газ с севера Польши на юг до границы с Украиной.

В Средней Азии газа для нас нет, а у поляков объемы небольшие

При этом экспертное сообщество довольно скептически относится к озвученным сценариям. По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, Украина и Польша уже давно сотрудничают в газовых вопросах, а идея интерконнектора далеко не новая. Однако эта идея до сих пор не реализована, поскольку "Нафтогаз" считал этот проект невыгодным.

"Тот же "Нафтогаз" говорит, что по интерконнектору может идти газ только одного происхождения. Он будет поступать в сжиженном виде на терминал в Свиноуйсьце. Недавно было подписано соглашение об увеличении объемов поставок на терминал с 5 до 7,5 млрд куб. м. Украина могла бы рассчитывать на эти 2,5 млрд куб. м, но велика вероятность того, что у Польши не будет газа в таком объеме, чтобы торговать его излишками, поскольку отношения Польши и России фактически заморожены. Вряд ли "Газпром" подпишет договор с польским оператором об огромных объемах транзита после 2023 года. Польша сможет рассчитывать только на сжиженный газ, который будет поступать из Норвегии по "Балтийскому потоку", газ собственной добычи, а также на некоторые объемы с европейских хабов. Поэтому строить газопровод, в который поступит 2,5 млрд куб. м газа, а, возможно, и нет, — это деньги на ветер", — говорит эксперт.

Он также скептически настроен относительно сценариев поставок газа из Средней Азии: "Туркменского газа нет. Все, что добывает Туркменистан, это внутреннее потребление, контракты с Китаем и "Газпромом". "Газпром" выкупил у Китая весь объем газа, на который увеличится добыча в этой стране в ближайшие 15 лет. Поэтому в Европу поставлять нечего".

По мнению эксперта, украинской ГТС не стоит рассчитывать и на газ из Азербайджана, поскольку приоритетом для этой страны будет поставка газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

"Там небольшие объемы. Не так много газа можно продать через Турцию. Там узкое горлышко — Босфор и Дарданеллы. Мощности транзитных трубопроводов через пролив недостаточны, чтобы увеличивать поставки. Однако там тоже думают, как конкурировать с российским газом, и Азербайджан своего не упустит, особенно учитывая его родство с Турцией и общность национальных интересов. В Турции очень уважают семью Алиевых, и там в ходу лозунг "Две страны — одна нация", — говорит Рябцев.

При этом он отмечает, что единственная возможность для Украины получать газ из Средней Азии, это по трубе, которая идет через непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику: "Один миллиард кубометров в год, думаю, сможем получать, если договоримся с Приднестровьем. Но понятно, что из-за непризнанного статуса Приднестровья с Тирасполем никто договариваться не будет".

С ним согласен и энергетический эксперт Валентин Землянский. Он также считает, что перспективы интерконнектора между Украиной и Польшей довольно туманны.

"История с интерконнектором тянется с 2015 года параллельно с историей о росте добычи украинского газа, но никаких подвижек до сих пор нет. Последний раз эта тема поднималась в 2019 году, когда Польша заключила соглашение с американскими поставщиками сжиженного газа. Оно вступит в силу в 2022-2023 годах. Ценовые параметры пока непонятны, как и экономическое обоснование проекта. А нам в него нужно вложить около 200 млн евро (оценивалось в 2019 году)", — говорит Землянский.

Он довольно скептически относится и к возможности транзита через украинскую ГТС газа из Средней Азии: "Что касается среднеазиатского газа, то его сначала надо найти. Россия не является членом Европейской энергетической хартии. То есть в данном случае она устанавливает те правила транзита, которые считает нужными. Это ее суверенное право".

Также он отмечает, что газопровод TANAP сейчас недогружен. У организаторов этого проекта Турции и Азербайджана есть обязательства перед европейскими и турецкими потребителями, а его ресурсная база "Шах Дениз-2" с трудом покрывает те обязательства, которые взял на себя консорциум компаний, строивших газопровод.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич согласен с предыдущими экспертами. По его мнению, объемы азербайджанского газа недостаточны для обеспечения Трансанатолийского газопровода, а наладить поставки газа третьей стороны через Россию будет весьма проблематично из-за позиции Кремля.

"При Кучме был контракт на покупку газа у Туркменистана, но это больше не повторится. У России внутреннее право сильнее, и они не собираются принимать Третий энергопакет. Все, что мы можем получить оттуда, это через Болгарию и Румынию. Но это логистически сложно и дорого. Украине будет дешевле импортировать газ через Словакию и Румынию", — говорит Марунич.

Степан Крьока, специально для Delo.ua