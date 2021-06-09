Северный поток-2" дает "Газпрому" сильные рычаги влияния на страны ЕС", — Юрий Витренко

Коммерчески "Северный поток-2" предоставит "Газпрому" доминирующее положение в Европе, обеспечив ему значительные рычаги влияния на Германию и другие страны ЕС.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал изданию Аtlantic Сouncil. Напомним, сейчас Юрий Витренко пребывает в США с рабочим визитом, цель которого — убедить власти США ввести санкции для российского проекта газопровода "Северный поток-2".

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Юрий Витренко отметил, что необходимо предоставление Украине доступа к газу из других стран-производителей газа, таких как Туркменистан, Казахстан или Азербайджан, которые охотно используют транзитную систему Украины для продажи газа в Европу.

"Германия должна убедиться, что "Газпром" не может заблокировать нас", — отметил Юрий Витренко. И добавил: "Они должны сделать это до завершения "Северного потока 2", ведь Германия все еще имеет необходимые рычаги влияния. Немцы должны вводить мораторий, пока не будет применено такого рода конкурентное решение".

По мнению главы правления "Нафтогаза", если Россия откажется сотрудничать, это продемонстрирует, что "Северный поток-2", в первую очередь, геополитическая оружие, предназначенное нанести вред Украине и монополизировать европейские энергетические рынки.

"У нас в Украине есть транзитная система. Мы говорим, давайте соревноваться, чтобы привлечь других поставщиков газа в Европу", — сообщил Юрий Витренко журналистам Аtlantic Сouncil.

Глава правления "Нафтогаза" отметил, что рассматривает противоречивый проект газопровода как испытание доверия к демократическим ценностям, которые часто отстаивают ведущие западные страны. "Будет очень печально, если "Северный поток 2" теперь станет примером того, как немцы заключают соглашение с Россией за счет Украины, а затем США заключают соглашение с Германией", — резюмировал Юрий Витренко.

Как ранее сообщалось, Юрий Витренко и его советники улетели в США для консультаций о введении санкций против проекта "Северный Поток-2". Главная цель делегации "Нафтогаза" — убедить американских сенаторов, которые являются соавторами PEESA / PEESCA, в представлении новых изменений в законодательство, которые будут требовать применения американских санкций непосредственно для Nord Stream 2 AG и управленцев компании.