Украина неприятно удивлена решением США по "Северному потоку-2" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2".

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Axios.

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Он отметил, что узнал об этом из СМИ, а не от представителей Вашингтона.

"К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я на самом деле думал, что касается "Северного потока-2", что США, скажем так, оставались последним оплотом", — рассказал Зеленский.

По его мнению, только США способны остановить строительство этого российского газопровода.

Также президент Украины рассказал, что получил "прямые сигналы" по поводу "Северного потока-2" в ходе телефонных переговоров с Байденом. Он добавил, что эксперты считают Джо Байдена президентом, который хорошо разбирается в украинских вопросах.

"Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены", — добавил он.

"Я несколько раз использовал слово "удивлен", потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения США, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу", — сказал Зеленский.

Он назвал "Северный поток-2" настоящим оружием в руках РФ и не ожидал, что "пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США".

По мнению президента, решение Вашингтона может ослабить доверие украинцев к США.

Кроме того, Зеленский выразил готовность встретиться с президентом США Джозефом Байденом до его переговоров с главой России Владимиром Путиным. Он считает, что Байден совершит ошибку, если не проконсультируется с ним перед переговорами с Путиным.

"Я считаю такие консультации очень важными. Верю, что такие консультации должны проходить с глазу на глаз, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону. Я понимаю, что в связи с существующими планами президента США и его плотным графиком они могут не состояться, но это только его выбор. Как гарант Конституции Украины я готов защищать Украину в любой момент в любой точке планеты, я готов встретиться с ним и обсуждать все эти детали перед его встречей (с Путиным)", — заверил Зеленский.

"Однако посмотрим, чем все закончится. Я уверен, что какой-то контакт между нами, в той или иной форме, вполне возможен", — добавил глава Украинского государства, подчеркнув, что "отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми".

Напомним, 22 мая США ввели санкции против 13 российских судов и четырех компаний, занятых в строительстве, но не стали применять санкции в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководства. США объяснили это своими национальными интересами.

В свою очередь Джо Байден назвал контрпродуктивными дальнейшие санкции против строительства российского газопровода.

Ранее на пресс-конференции 20 мая Зеленский дал понять, что опасается, что на встрече Байдена с президентом Путиным вопрос "Северного потока-2" будет решен не в пользу Украины, причем за этим будет стоять еще более масштабная договоренность о чем-то "очень-очень серьезном". По словам главы государства, запуск газопровода станет проигрышем США и лично Байдена.

Отметим также, что в конце мая Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" покинули ряд функционеров, отвечавших, в частности, за противодействие достройке "Северного потока-2". Так, вместо Елены Зеркаль, Вадима Гламадзина и Алены Осмоловской в команду НАК вошли Мирон Василик и Роман Супрун, а также экс-депутат Верховной Рады Светлана Залищук.