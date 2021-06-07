Политика 6 часов назад

Украина неприятно удивлена решением США по "Северному потоку-2" — Зеленский

Зеленский готов поговорить с Байденом до его встречи с Путиным "в любой момент в любой точке мира"

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2".

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Axios.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он отметил, что узнал об этом из СМИ, а не от представителей Вашингтона.

"К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я на самом деле думал, что касается "Северного потока-2", что США, скажем так, оставались последним оплотом", — рассказал Зеленский.

По его мнению, только США способны остановить строительство этого российского газопровода.

Также президент Украины рассказал, что получил "прямые сигналы" по поводу "Северного потока-2" в ходе телефонных переговоров с Байденом. Он добавил, что эксперты считают Джо Байдена президентом, который хорошо разбирается в украинских вопросах.

"Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены", — добавил он.

Читайте также:
США откажутся от введения санкций против Nord Stream 2 AG — СМИ

"Я несколько раз использовал слово "удивлен", потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения США, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу", — сказал Зеленский.

Он назвал "Северный поток-2" настоящим оружием в руках РФ и не ожидал, что "пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США".

По мнению президента, решение Вашингтона может ослабить доверие украинцев к США.

Кроме того, Зеленский выразил готовность встретиться с президентом США Джозефом Байденом до его переговоров с главой России Владимиром Путиным. Он считает, что Байден совершит ошибку, если не проконсультируется с ним перед переговорами с Путиным.

Читайте также:
Запуск "Северного потока-2" лишит финансирования украинскую армию — Зеленский

"Я считаю такие консультации очень важными. Верю, что такие консультации должны проходить с глазу на глаз, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону. Я понимаю, что в связи с существующими планами президента США и его плотным графиком они могут не состояться, но это только его выбор. Как гарант Конституции Украины я готов защищать Украину в любой момент в любой точке планеты, я готов встретиться с ним и обсуждать все эти детали перед его встречей (с Путиным)", — заверил Зеленский.

"Однако посмотрим, чем все закончится. Я уверен, что какой-то контакт между нами, в той или иной форме, вполне возможен", — добавил глава Украинского государства, подчеркнув, что "отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми".

Напомним, 22 мая США ввели санкции против 13 российских судов и четырех компаний, занятых в строительстве, но не стали применять санкции в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководства. США объяснили это своими национальными интересами.

Читайте также:
Это будет проигрыш США и лично Байдена — Зеленский о запуске "Северного потока-2"

В свою очередь Джо Байден назвал контрпродуктивными дальнейшие санкции против строительства российского газопровода.

Ранее на пресс-конференции 20 мая Зеленский дал понять, что опасается, что на встрече Байдена с президентом Путиным вопрос "Северного потока-2" будет решен не в пользу Украины, причем за этим будет стоять еще более масштабная договоренность о чем-то "очень-очень серьезном". По словам главы государства, запуск газопровода станет проигрышем США и лично Байдена.

Отметим также, что в конце мая Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" покинули ряд функционеров, отвечавших, в частности, за противодействие достройке "Северного потока-2". Так, вместо Елены Зеркаль, Вадима Гламадзина и Алены Осмоловской в команду НАК вошли Мирон Василик и Роман Супрун, а также экс-депутат Верховной Рады Светлана Залищук.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Дело MH17: в США окончательно отказались передать суду спутниковые снимки ракеты "Бук"
Дело MH17: в США окончательно отказались передать суду спутниковые снимки ракеты "Бук"
Зеленский назвал условие для объявления антиолигархического референдума
Зеленский назвал условие для объявления антиолигархического референдума
Зеленский подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине
Зеленский подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ рефинансировал три украинских банка на 800 млн грн

  3. Украина неприятно удивлена решением США по "Северному потоку-2" — Зеленский

  4. Владельцы электромобилей в Европе ездят больше, чем собственники авто с ДВС — исследование

  5. Стрімке зміцнення гривні налякало НБУ і він "окреслив межу": на який курс орієнтуватися

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...